{ 16 апреля 2019 }

Сталин

Рубрики: [Фейсбук]  

Левада подкинул сухих дровишек.
Уровень одобрения Сталина вырос в России до 70%, что безусловно говорит о готовности сограждан в очередному разделу Польши и расстрелу всего высшего руководства Минобороны и ФСБ.
Однако, мне представляется, что суть опроса в другом.
И количество тех, кто “восхищается” Сталиным и тех, у кого Сталин “вызывает отвращение, страх” колеблется нынче в районе 4%.
Это значит, что число упоротых реконструкторов, которые всерьез примеряют на себя ежовский френч или лагерную робу, находится в рамках психиатрической погрешности.
Абсолютное же большинство граждан рассматривает Отца Народов в качестве исторического персонажа.
Как правило – равнодушно. Что разумно. Потому что, возбуждаться весной нужно совсем на другие предметы.

Сергей Мардан


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