Левада подкинул сухих дровишек.

Уровень одобрения Сталина вырос в России до 70%, что безусловно говорит о готовности сограждан в очередному разделу Польши и расстрелу всего высшего руководства Минобороны и ФСБ.

Однако, мне представляется, что суть опроса в другом.

И количество тех, кто “восхищается” Сталиным и тех, у кого Сталин “вызывает отвращение, страх” колеблется нынче в районе 4%.

Это значит, что число упоротых реконструкторов, которые всерьез примеряют на себя ежовский френч или лагерную робу, находится в рамках психиатрической погрешности.

Абсолютное же большинство граждан рассматривает Отца Народов в качестве исторического персонажа.

Как правило – равнодушно. Что разумно. Потому что, возбуждаться весной нужно совсем на другие предметы.