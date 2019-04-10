Уж сколько лет периодически вновь и вновь возникают телевосторги по поводу того, как Собчак поженил Пугачеву и Киркорова.

Раньше все это было мне абсолютно пофиг, а теперь вдруг стало бесить: в полуголодном городе бесконечно болтливый мэр тешит свое самолюбие вместо того, чтобы заниматься собственно городом!

По сути, это был лютый пипец.