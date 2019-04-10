{ 10 апреля 2019 }

Собчак

Рубрики: [Фейсбук]  

Уж сколько лет периодически вновь и вновь возникают телевосторги по поводу того, как Собчак поженил Пугачеву и Киркорова.
Раньше все это было мне абсолютно пофиг, а теперь вдруг стало бесить: в полуголодном городе бесконечно болтливый мэр тешит свое самолюбие вместо того, чтобы заниматься собственно городом!
По сути, это был лютый пипец.

Аркадий Кайданов


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