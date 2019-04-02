Даже Московский Кремль служит наглядной иллюстрацией того, какой бесконечно длинный путь прошла Российская Федерация и её чиновничество с 1991 года.
Один из самых громких скандалов начала 90-х – дело о реконструкции Большого Кремлевского дворца и компании Mabetex.
Чего там только не было. И личное расследование генерального прокурора Швейцарии,Карлы дель Понте, арест генерального секретаря Союзного государства РФ и Белоруссии в США П.П. Бородина, прямые обвинения в коррупции членов семьи Ельцина и премьер-министра Касьянова.
А вся-то цена вопроса была 180 миллионов долларов. Точнее – 60, которые и были без всяких затей распилены на глазах у всего охуевшего мира.
Сегодня Московский Кремль только на продаже входных билетов на Соборную площадь и в Кремлевские музеи приносит около 6 миллиардов рублей ежегодно. 100 миллионов долларов.
На этом потоке тоже конечно сидят энергичные люди с рыбьими глазами. Но нужно отдать им должное – они даже из средневековой крепости умеют сделать свою собственную нефтяную скважину. А не только выпускать ваучеры и мелочь по карманам тырить.
Кремль
Даже Московский Кремль служит наглядной иллюстрацией того, какой бесконечно длинный путь прошла Российская Федерация и её чиновничество с 1991 года.
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