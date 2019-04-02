Картина «Паранормальное явление 4» за одну ночь заработала 4,5 миллиона долларов, что означает в перспективе сборы более 30 миллионов долларов по итогам первых выходных. Производственный бюджет картины около пяти миллионов долларов, поэтому уже сейчас можно говорить о его [Читать...]

Бориса Моисеева, многострадального борца за возможность творить в заголенном виде, хозяева Государственного Кремлевского дворца видеть не желают, поскольку он “бескультурен, болен и аляповат”. Набор обвинительных эпитетов, конечно, тот еще, но Берту, как величают в тусовке маэстро, более всего [Читать...]