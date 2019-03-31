Стасика Белковского – великого колумниста КП, а также “Эха”, “Дождя” и “Медузы” знает каждый светлоликий либерал. Очень хорошо знают. До донышка. Все привычки и наклонности.

Остальные граждане знают его хуже. А он великий писатель, типа Латыниной. Пишет много. например, книга “Бизнес Путина”, “Сущность режима Путина” , ну и т.д. Думаю, что даже во сне бредит Путиным и в лунные ночи завывает на луну.

Такие люди важны и нужны этим редакциям. Но случилось страшное. Белковского оскорбили, унизили и чуть деньги не отобрали. Вот только не побили. А потому что очень непорядочные люди. так Белковский считает. Я с ним согласен – очень непорядочные.

Что случилось? Случилось непоправимое – этот великий писатель согласился заменить А.Г. Невзорова (которого он же и привел – отмечает ядовито истец). И так увлекся вещанием, что совершенно не помнит, как умыкнул телефон гримера. Мобильник. Ну слямзил и слямзил – с кем не бывает?

Но нет же – СЕМЬ человек позвонили. Дескать, верните телефончик-то, Станислав Александрович.. все ж сразу поняли, куда он испарился.. Все же знают старинную вашу привычку.. Скорее даже, болезнь..

Писатель – знаток кровавого режима – не стал отпираться. Но обиделся. Типа если бы гример у НЕГО увел телефон, то и не позвонил бы никто. А тут – пожар..

И потребовал курьера. Чтобы тот телефон гримеру передал. Гримера почему-то не попросил.

И все было бы хорошо до следующего телефона. Или , например, пальто, а то и сумочки..

Но какая-то там продюссер потребовала оплаты курьера. Думаю, рублей 250. Как обычно.

И тут Остапа понесло. Большим письмом. Вот, дескать, суки эти “дожди” – он им душу, а они туда плюнули.. Непорядочные люди.

И ведь я с ним согласен..

P.S. Однако, история вчера же и закончилась. Стасик разразился благодарностью в адрес “Дождя”. И даже удалил прежнюю публикацию. И извинился перед курьеров , типа, бес попутал…Видно не взяли денег за курьера.