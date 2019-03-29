Относительно зарубы вокруг списка поручителей Абызова.
Чубайс и Волошин не интересуют.
Касаемо Хаматовой и Федермессер – чувак оказывал благотворительную помощь их фондам и просто по-человечески они не могли поступить иначе.
Другая история, что вор обчистил вашу квартиру, а потом кинул вам пару тысяч рублей.
Вся благотоворительность Абызова, в том числе, за счет работяг Новосибирской области, которые башляли Абызову по нагло завышенным тарифам за электроэнергию, после чего людям не на что лечить своих больных детей.
А так-то мальчонка симпатичный, с вполне человеческим лицом и очень не дурак.
Немцов называл его “отмороженным”.
Воровал по правилам большой игры. Ничего особенного.
Юридически, уверен, у него все в порядке.
Но правила игры эти ребята писали под себя.
Один из прекрасной стаи.
Лично я в Хаматову и Федермессер никогда не брошу камень
Не про Абызова
Относительно зарубы вокруг списка поручителей Абызова.
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