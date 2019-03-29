Не про Абызова

Относительно зарубы вокруг списка поручителей Абызова.

Чубайс и Волошин не интересуют.

Касаемо Хаматовой и Федермессер – чувак оказывал благотворительную помощь их фондам и просто по-человечески они не могли поступить иначе.

Другая история, что вор обчистил вашу квартиру, а потом кинул вам пару тысяч рублей.

Вся благотоворительность Абызова, в том числе, за счет работяг Новосибирской области, которые башляли Абызову по нагло завышенным тарифам за электроэнергию, после чего людям не на что лечить своих больных детей.

А так-то мальчонка симпатичный, с вполне человеческим лицом и очень не дурак.

Немцов называл его “отмороженным”.

Воровал по правилам большой игры. Ничего особенного.

Юридически, уверен, у него все в порядке.

Но правила игры эти ребята писали под себя.

Один из прекрасной стаи.

Лично я в Хаматову и Федермессер никогда не брошу камень