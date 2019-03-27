Божена Vs Собчак

Божена меня продолжает восхищать. Ну, в определенном смысле. Какая витальная сила у женщины. Она захотела быть покойником на этих похоронах – и ей удалось. Она не только превратила человека из субъекта в “своего мужа”, но теперь уже сама [Читать...]

Журналист и светская львица Божена Рынска призналась, что мечтает стать матерью. Сейчас она посещает специализированную клинику, всесторонне обследуется и в ближайшее время надеется забеременеть с помощью врачей самой высокой квалификации. В своем инстаграме Божена разместила снимок малыша, сделанный в [Читать...]

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства конфликта между журналисткой Боженой Рынской и ее соседом из-за места на парковке. Конфликт произошел вечером 15 ноября 2013 года: Божена и ее сосед Евгений Абрамов не поделили место на подземном паркинге жилого дома на Лесной улице [Читать...]

Социальный проект «Типун» учредил антипремию «Самые хамские высказывания 2014 года», которая будет вручаться за наиболее сомнительные «достижения» в сфере публичного употребления мата и хамства. Премия будет вручаться в таких номинациях как, «Мат в блогосфере и соцсетях», «Мат в [Читать...]

Божена, конечно, чудо, неотъемлемая часть пейзажа, органическое начало русской жизни. Без нее народ не полный. Когда-то роль Божены была мужской и литературно-критической: По Невскому бежит собака, За ней Буренин, тих и мил. Городовой, смотри, однако, Чтоб он ее [Читать...]