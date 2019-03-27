Попытался смотреть Божену у Собчак.
Я последний человек, который будет учить кого-то правилам поведения в трауре, но когда барышни в начале эфира начинают обсуждать цену сумки безутешной вдовы, а потом, рассказывая , что Малашенко давно всерьез говорил о самоубийстве, Божена произнесла: ” Я ему сказала: сначала что-то запиши на меня, а потом вешайся!”, понял, что с меня хватит.
Тем более, что полпередачи лишь деньги, деньги, деньги…
Это не люди.
Это монстры, это чудовища, каких не увидишь в фильмах ужасов!
Божена Vs Собчак
Попытался смотреть Божену у Собчак.
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