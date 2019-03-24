Добью-ка я вас, пожалуй, танцем сегодня. Как вы знаете, Оскар за лучший фильм в этом году получила лента под названием “Зелёная книга”. Сюжет прост. В 1962 году известный чернокожий музыкант из Нью-Йорка едет на гастроли в южные штаты. [Читать...]

…И снится нам не рокот космодрома… Ничего уже нам не снится. Лучше вспомнить старый хороший анекдот: сидит наркоман обкуренный, крыша у него едет, всего шугается. Вдруг стук в дверь. Он подходит и спрашивает: – Кто там? – Я. [Читать...]