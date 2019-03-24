Дать Оскара за “Зеленую книгу” то же самое, что Государственную премию за “Малую землю”.
В 80-е фильм обязательно был бы приобретен к показу Госкино СССР и шел бы на 30 000 советских экранах.
Черный гомосексуалист закончил Ленинградскую консерваторию (Он там был первым черным. Представляете?!).
Американский Юг – как в “Хижине дяди Тома”, родина белых хуемразей. Там печальные “афроамериканцы” ковыряют мотыгами выжженную солнцем землю. Ковыряют причем так медленно и печально, что невольно хочется дать им кнута.
Чистый целлулоид, поделка бездушных и циничных мерзавцев.
Даже в “Человеке-Пауке” больше правды.
«Зелёная книга»
Дать Оскара за “Зеленую книгу” то же самое, что Государственную премию за “Малую землю”.
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