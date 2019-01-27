У хипстеров новая мода. К айфонам, кофе из бумажных стаканчиков, сумоистским косичкам и татуировкам теперь еще добавилось чтение книг израильского «учёного» Харари. Такой себе современный «автор_который_всё_объясняет». Беда в том, что коворкинговые смузи не читали до этого Платона, Сократа, Канта, Гегеля, Фейербаха, Маркса, Сартра, Камю, Бодрийара, Фуко, Фукуяму и прочих глобальных мыслителей, т.е. фундаментальной базы миропонимания у них нет. И теперь мы имеем армию напыщенных и самодовольных дураков, выкладывающих в инстаграме фотографии с книгой «Sapiens: Краткая история человечества». Современный хипстер к тридцати годам прочел всего три книжки: «Букварь», «Гари Поттер» и Юваля Ноя Харари. Боюсь даже представить какой у них тухлый и скудоумный винегрет в головах…