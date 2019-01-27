{ 27 января 2019 }

Харари

Рубрики: [Фейсбук]  

У хипстеров новая мода. К айфонам, кофе из бумажных стаканчиков, сумоистским косичкам и татуировкам теперь еще добавилось чтение книг израильского «учёного» Харари. Такой себе современный «автор_который_всё_объясняет». Беда в том, что коворкинговые смузи не читали до этого Платона, Сократа, Канта, Гегеля, Фейербаха, Маркса, Сартра, Камю, Бодрийара, Фуко, Фукуяму и прочих глобальных мыслителей, т.е. фундаментальной базы миропонимания у них нет. И теперь мы имеем армию напыщенных и самодовольных дураков, выкладывающих в инстаграме фотографии с книгой «Sapiens: Краткая история человечества». Современный хипстер к тридцати годам прочел всего три книжки: «Букварь», «Гари Поттер» и Юваля Ноя Харари. Боюсь даже представить какой у них тухлый и скудоумный винегрет в головах…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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