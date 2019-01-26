Как поссорилась…

Глава “Роснано” Анатолий Чубайс предложил рассмотреть возможность назначения певицы Ольги Бузовой на должность официального представителя МИД России вместо Марии Захаровой после того, как спикерша МИДа в ответ на его заявление о том, что Россия – бедная страна, обвинила Чубайса в этом грехе.

КАК ПОССОРИЛИСЬ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА С АНАТОЛИЕМ БОРИСОВИЧЕМ

Захарова напала на Чубайса,

Известная российская поэт.

Она права, конечно полюбасу,

Ну а Чубайс – определённо нет!

Ну, кто такой Чубайс, глава Роснано? -

Известный прощелыга и хитрец,

А спикер МИДа – это, скажем прямо,

Ума и разума чистейший образец!

Она станцует запросто Калинку,

А также – по велению души

Под впечатленьем сочинит былинку

И для эстрадной песенки стиши.

Ну а Чубайс, разрушивший Россию,

Сказал, что мы, мол, бедная страна.

А заявлять такое некрасиво:

У нас в стране полным-полно говна!

Поэтому Захарова Мария,

Тончайшая российская поэт,

И дипломат, и балерина-прима,

Забыв и про стишки, и про балет,

Сказала, что страна у нас богата,

Хоть это неизвестно никому,

Но если под рукою есть лопата,

То можно убедиться самому!

Чубайс позволил в этом усомниться,

Захарову лицом ударив в грязь,

Но Катя Лель, маститая певица,

За Машеньку Захарову впряглась!

Тогда Чубайс набрал Лаврова номер,

И, рассказав ему про этот стрём

Оповестил, что он едва не помер,

С его общаясь пресс-секретарём!

Лавров ответил: – Маша нездорова,

И виноваты в этом холода!

А в это время в кабинет Лаврова

Входила Ольга Бузова, звезда!