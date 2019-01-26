Как поссорилась…

Глава “Роснано” Анатолий Чубайс предложил рассмотреть возможность назначения певицы Ольги Бузовой на должность официального представителя МИД России вместо Марии Захаровой после того, как спикерша МИДа в ответ на его заявление о том, что Россия – бедная страна, обвинила Чубайса в этом грехе.
КАК ПОССОРИЛИСЬ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА С АНАТОЛИЕМ БОРИСОВИЧЕМ
Захарова напала на Чубайса,
Известная российская поэт.
Она права, конечно полюбасу,
Ну а Чубайс – определённо нет!
Ну, кто такой Чубайс, глава Роснано? -
Известный прощелыга и хитрец,
А спикер МИДа – это, скажем прямо,
Ума и разума чистейший образец!
Она станцует запросто Калинку,
А также – по велению души
Под впечатленьем сочинит былинку
И для эстрадной песенки стиши.
Ну а Чубайс, разрушивший Россию,
Сказал, что мы, мол, бедная страна.
А заявлять такое некрасиво:
У нас в стране полным-полно говна!
Поэтому Захарова Мария,
Тончайшая российская поэт,
И дипломат, и балерина-прима,
Забыв и про стишки, и про балет,
Сказала, что страна у нас богата,
Хоть это неизвестно никому,
Но если под рукою есть лопата,
То можно убедиться самому!
Чубайс позволил в этом усомниться,
Захарову лицом ударив в грязь,
Но Катя Лель, маститая певица,
За Машеньку Захарову впряглась!
Тогда Чубайс набрал Лаврова номер,
И, рассказав ему про этот стрём
Оповестил, что он едва не помер,
С его общаясь пресс-секретарём!
Лавров ответил: – Маша нездорова,
И виноваты в этом холода!
А в это время в кабинет Лаврова
Входила Ольга Бузова, звезда!