Предупреждаю: сейчас я вовсе не о том, кто прав или виноват!
И не надо мне говорить, что я сравниваю зеленое с круглым!
Я тупо сравниваю отношение к человеческим жизням!
У меня вся лента изошлась, жалеючи раненных в Керченском проливе.
Но я не помню, чтобы жалели стариков и детей Донбасса, когда их крошили пачками!
Они-то вообще к конфликту никаким боком, но их не жалко!
Сейчас мне скажут, что это чужая страна и не наше собачье дело.
Ок.
А это – наша страна!
И такие вот мы незамысловатые: кто с мячом к нам придет – от кирпича погибнет!
И с этим придется жить.
А людей жалко всегда, особенно безоружных
Людей жалко
Предупреждаю: сейчас я вовсе не о том, кто прав или виноват!
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