Людей жалко

Я не знаком с Надей Столяр, я не знал ее мужа, Ивана. Иван Столяр служил в ансамбле Александрова, он один из тех, кто погиб в катастрофе Ту-154 под Сочи в черный день 25 декабря 2016-го года. Нет в [Читать...]

В нашем прекрасном и страшном двадцатом веке хочется любить всех, потому что в нашем двадцатом веке все проиграли, и всех жалко. Жалко всех тех, кто выбрал остаться вне коммунизма, – и заплатил за это жизнью, свободой, домом, имуществом, [Читать...]

В нашем прекрасном и страшном двадцатом веке хочется любить всех, потому что в нашем двадцатом веке все проиграли, и всех жалко. Жалко всех тех, кто выбрал остаться вне коммунизма, – и заплатил за это жизнью, свободой, домом, имуществом, [Читать...]

Чем отличались реальные русские люди сороковых годов двадцатого века, реальные ветераны, женщины и дети, заставшие войну, – от патриотических блоггеров двадцать первого века? Отличались они тем, что те люди знали элементарные вещи, которые неведомы нынешним. Солдат противника – [Читать...]

Написал про мальчика, которому дали 5 суток и в тюрьме после пыток отрезали голову. Изумился тому, что про жуткую эту историю почти никто не пишет, зато весь фейсбук уже которую неделю засран душераздирающими рассказами о том, как белоленточный [Читать...]