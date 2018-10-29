С большим интересом посмотрел воспоминания Светы Сорокиной и Вити Шендеровича по случаю 25-летия НТВ. Так альтернативно решили отметить это событие в какой-то, очевидно, постоянной программе Гордеевой. Всё знал( ну или почти всё, если быть до конца откровенным). Надеялся, что озвучат суммы, которые получили Миткова и Парфенов за предложение остаться на НТВ в 2001 году – не дождался. Помню, как плясала лезгинку Миткова около Йордана – как, впрочем, плясала её рядом со всеми предыдущими и будущими руководителями НТВ.

Света, как всегда, хороша.

Вите особое спасибо за то, что иногда давал ей вставить пару слов и произнёс частицу «Да» всего 140 раз – все же видно желание работать над собой, что не может не радовать.

Поразило равнодушие аудитории, перед которой все это действо происходило. Кто эти молодые люди, к которым обращались спикеры? Скорее всего, студенты ВШЭ или РГГУ, как я понял.

Как же им на все эти воспоминания было насрать! Вопросы повисали в воздухе – вы помните Коха? Йордана? Коржакова? Волошина? Но мимо – этим молодым ребятам всё было по барабану. Иногда мы случайно видели аудиторию, которая откровенно скучала, рылась в гаджетах, разбирала шахматную партию. Очень жаль – такую встречу нужно было проводить в среде помнящих, понимающих, сочувствующих.

Как же важно всего это не забывать. Иначе пройдёт в время и вспомнить будет нечего.

А то и у Шендеровича уже аберрация памяти иной раз бывает – он вспомнил встречу одного(!!) Коха с целой командой(!!) тогдашнего НТВ и рассказал, как они все вместе размазали Коха. Витя забыл, что это Кох всех размазал, как бы сейчас это и неприятно было вспоминать. Помню длинный указательный палец Кричевского, которым он размахивал перед брезгливыми глазами Коха…Я Коха сильно не люблю, но надо признать – он блестящий полемист.

Много лет спустя я спросил у него, как ему удалось так уверенно держаться в прямом эфире перед целой группой людей, нападавших на него. Кох даже не понял вначале, о чем это я? А потом ответил спокойно, что в их компании любой – Гайдар, Чубайс или он – могли бы так легко беседовать и побеждать, такая у них была команда.