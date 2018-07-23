{ 23 июля 2018 }

Несколько лет я работал на радио…

Рубрики: [Фейсбук]  

Несколько лет я работал на радио.
И каждый раз, когда приходила какая-нибудь бравая патриотическая новость, каждый раз, когда наши космические корабли начинали бороздить Большой театр, я уныло бубнил свое:
- У нас сто миллиардов долларов в американских облигациях, о чем вообще речь, какие враги, какая борьба, забудьте, забудьте.
А в десятом году, оказывается, аж 176 миллиардов было вложено в бездуховную Америку (а внутри страны – отстаньте, денег нет).
И вдруг – едва заметно, практически мелким шрифтом на фоне братьекоэновского абсурда про “Трамп – агент Путина” и прочей понесухи в жанре “русские под кроватью”, прошла новость:

“Россия распродала почти все американские облигации, которые были у нее на руках. С апреля по май российские финансовые власти сократили объем вложений втрое до $14,9 млрд. В марте у РФ было бумаг на $96 млрд”.

Ну наконец-то.
Наконец-то здравый смысл победил, и стало понятно, что складывать огромные суммы в трехлитровую банку с этикеткой “ВРАГИ” – не стоит.
А если в один не очень прекрасный день ее возьмут, да и отберут?
Конечно, от этого верного решения – еще идти и идти до следующего верного решения, а именно – не перекладывать деньги в другие трехлитровые банки, более надежные, а сделать что-нибудь внутри страны, не слушать плохого дедушку Кудрина, а слушать хорошего дедушку Кейнса.
Но я думаю, что однажды мы и до этого можем дожить.
А пока – уже хорошо то, что бодание с Ордой продолжается без одновременного взноса в казну ордынского хана.
И на том спасибо.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Кто на кого работал

    2. Кто на кого работал

    У меня в жизни был один случай, который навсегда научил меня не верить никаким «формальным связям» просто по факту их существования. Сейчас объясню. В 2006 году я работал спичрайтером в партии «Справедливая Россия». Это была тихая, приятная, и [Читать...]


  2. Сергей Галанин сочинил несколько новых песен

    3. Сергей Галанин сочинил несколько новых песен

    Сергей Галанин готовится приступить к работе над новым материалом. По словам музыканта, несколько песен уже сочинены, осталось отправиться в студию и их записать, а уже потом определиться с новым клипом. ?— Есть некие задумки, — признался исполнитель в [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««