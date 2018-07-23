Несколько лет я работал на радио.

И каждый раз, когда приходила какая-нибудь бравая патриотическая новость, каждый раз, когда наши космические корабли начинали бороздить Большой театр, я уныло бубнил свое:

- У нас сто миллиардов долларов в американских облигациях, о чем вообще речь, какие враги, какая борьба, забудьте, забудьте.

А в десятом году, оказывается, аж 176 миллиардов было вложено в бездуховную Америку (а внутри страны – отстаньте, денег нет).

И вдруг – едва заметно, практически мелким шрифтом на фоне братьекоэновского абсурда про “Трамп – агент Путина” и прочей понесухи в жанре “русские под кроватью”, прошла новость:

“Россия распродала почти все американские облигации, которые были у нее на руках. С апреля по май российские финансовые власти сократили объем вложений втрое до $14,9 млрд. В марте у РФ было бумаг на $96 млрд”.

Ну наконец-то.

Наконец-то здравый смысл победил, и стало понятно, что складывать огромные суммы в трехлитровую банку с этикеткой “ВРАГИ” – не стоит.

А если в один не очень прекрасный день ее возьмут, да и отберут?

Конечно, от этого верного решения – еще идти и идти до следующего верного решения, а именно – не перекладывать деньги в другие трехлитровые банки, более надежные, а сделать что-нибудь внутри страны, не слушать плохого дедушку Кудрина, а слушать хорошего дедушку Кейнса.

Но я думаю, что однажды мы и до этого можем дожить.

А пока – уже хорошо то, что бодание с Ордой продолжается без одновременного взноса в казну ордынского хана.

И на том спасибо.