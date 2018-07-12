«Пылающий»: Классовая пропасть

В прокате уже с 5 июля идет драма Ли Чхан Дона «Пылающий». С момента своей последней работы, а это целых восемь лет, кореец успел даже оказаться на посту министра культуры своей страны, но, вернувшись в режиссерское кресло, он снял, возможно, свою самую сильную картину, доказательством чего частично могут служить абсолютно заоблачные рейтинги критиков и приз ФИПРЕССИ в Каннах, где состоялась премьера картины в мае. С другой же стороны «Пылающий» был полностью проигнорирован жюри, что осталось одной из главных загадок фестиваля. Впрочем, теперь зрители сами смогут рассудить какая реакция на фильм им окажется на ближе.

Сюжет фильма основан на рассказе Харуки Мураками «Сжечь сарай» (отсылающий в свою очередь к одноименному рассказу Фолкнера), хотя видоизменения внесенные Ли Чхан Доном носят отнюдь не косметический характер и в значительной степени усложняют и развивают работу японского писателя. Ли Джонсу (Ю А Ин) начинающий писатель (или пока просто желающий им быть, ведь за работой Ли мы ни разу не видим) встречает на улице подругу детства Хэми (Чон Чжон Со), которую он едва может вспомнить. Что, конечно, не может помешать вспыхнуть между ними страстной любви. К несчастью, Хэми улетает в путешествие в Африку, Ли Джонсу вынужден покинуть Сеул, чтобы приглядывать за фермой, расположенной прямо у северокорейской границы и принадлежащей его отцу, которого судят за жестокое нападение на госслужащего. По просьбе Хэми он регулярно наведывается в ее квартиру, дабы покормить кота (или воображаемого кота, ведь тоже ни разу не показывают), что, естественно, становится поводом помечтать об объекте своей влюбленности, лежа на ее кровати, тем более, что это единственные «лучи солнца» в остальном безрадостном существовании Ли в деревне. Только вот из путешествия в Африку Хэми возвращается с бойфрендом – Беном (Стивен Ен). Он богат, красив, коммуникабелен и остроумен. Но Ли точно уверен, что Бен что-то скрывает, а когда тот рассказывает писателю о странном хобби иногда сжигать теплицы, паранойя Ли начинает зашкаливать. А затем исчезает Хэми…

Написать, что «Пылающий» это фильм тайна не подразумевающая разгадки, исключительно соблазнительно, но мало того, что это жуткое клише, так еще и не совсем правда. Ли Чхан Дон раздразнивает воображение зрителя, забрасывая его кучей мелких деталей и вопросов, но совершенно не торопясь с их разрешением. Напротив, аналогично ситуации протагониста, сомнение должно стать главной мотивацией для мысли у зрителя, наблюдающего, за историей крайне «ненадежного» рассказчика, но без каких-либо гарантий на положительный результат этих самых действий. Сам рассказчик Ли Джонсу тоже больше мечтает, чем действует. В этом и заключается его противоположность «опасному» Бену.

Безусловно, одним из главных отличий версии Ли Чхан Дона от оригинала Мураками является и подчеркнутая классовая пропасть между персонажами. Если Хэми и Ли едва сводят концы с концами, не гнушаясь никакой работой, то Бен при своем роскошном образе жизни не похоже, что в принципе когда-нибудь утруждается, а скорее живет с установкой, что вся жизнь — игра. И Ли Чхан Дон умышленно оставляет место для вопрошания: а действительно ли Ли Джонсу что-то подозревает или это банальная попытка оправдать свою зависть?

Противоположностями картина кишит: действие — созерцание/мечта, реальность — вымысел город—деревня, рабочий класс—элита, голод — «великий голод» как нескончаемый экзистенциальный поиск, о котором Хэми узнает от бушменов в Африке. И это далеко не все, а лишь самое очевидное. Создавая такую насыщенную антитезами структуру, Ли Чхан Дон добивается постоянной осцилляции смыслов между этими полюсами, не позволяя им застыть и остановиться в «правильном» положении.

Неспешное, скользящее повествование присущее стилю режиссера, безусловно, может вызвать довольно распространенную реакцию (которую действительно приходилось слышать после показа) «да это все можно показать за полтора часа максимум». Но на самом деле нет, никак нельзя. Время ценный и важнейший элемент кинематографа Ли Чхан Дона. Важна не столько фабула, сколько возможность режиссером расставить все элементы сложной мозаики неопределенности, размытости реального в ритме ленивого, едва слышимого ручья, а не сногсшибательного водопада экшна и сюжетных твистов.

Возвращаясь к утверждению, что «Пылающий» не совсем верно называть таинственным фильмом, стоит, пожалуй, отметить, что это картина о таинственном и неразгадываемом в повседневности, в творчестве, в природе, во времени, в отношения и в самих себе.

Идеальная операторская работа (Хон Гён-пхё), улавливающая мельчайшие изменения в динамике отношений персонажей и оттенки их состояния, безукоризненный актерский ансамбль, гениально написанный сценарий – все эти элементы превращают «Пылающего» в одну из значительнейших кинодостижений этого года.