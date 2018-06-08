Гражданин Колосков 447 лет вне футбола, но живет им, футболом, и рассуждает о нем так, как должно рассуждать записному остряку.

Он уверен, что мы обыграем и Аравию, и Египет, можем и Уругвай, но будет непросто.

Как написал бы по схожему поводу Хорхе Луис Борхес, «почему фраза “Дуракам всегда везет” имеет силу заклинания, отменяющего все моральные законы?».

Колосков – юморист, по временам я тоже, но ночью, когда Овечкин сделал с «Вегасом» то же, что с нами ТАКИМИ сделают все подряд, я смотрел уругвайцев с узбеками. И вспомнил стихи хорошего человека:

“Меня убьют, я знаю, в понедельник

И бросят тут же, где и умывальник.

И будет мой убийца умываться,

И удивляться там, где целоваться.

И умываясь, будет улыбаться”.

Каково наше место между Уругваем и Узбекистаном?

В Гвинее-Бисау, но я не уверен, просто название нравится.

Или вот: на даче у Колоскова, пусть там играют для него, самого своего преданного поклонника.

Два года Черчесов пел песню группы “ТАКЕ ТНАТ” “We are giants”; пел вдохновенно, а сейчас ни Газинский, ни Кутепов не знают, куда бежать, натурализованных полунемцев, пусть невнятных, как рэперы с плохими зубами, унизили, изгнав в отсутствие публичного “спасибо, извините”, а тебе только что вратарь не забивает, выбивший мяч из Зестафони прямо в Красногорск.

Если ты не можешь обыграть 448-ой состав Турции, кого ты можешь обыграть?

Наши отношения с Черчесовым строятся на негласном правиле никогда не говорить по существу.

Я это искусство называю ” заморочить шелухой необеспеченных смыслом слов”.

Я ж тоже кавказец, не забыли?

Опозорился – атакуй.

Безобразная игра – Черчесов говорит про “качественный скачок”.

Карикатурная игра карикатурной команды – но он и тут с присущей ему точностью лексического ряда говорит: “бойцы”.

И ПУБЛИЧНО крестится, что уже даже не смешно, а отвратно; привет Гундяеву.

И вот тут, после моей филиппики, на которую Черчесову и иже, конечно, начхать, я хочу обратить ваше внимание вот на что.

Ну, «улетучился из наших отношений лиризм» (И. Б.); если не случится чуда, мы неизбежно проиграем, опозоримся… ну и что? ЧТО вы сделаете с Черчесовым?

То-то же; будете брызгать слюной, Уткин накатает остроумную диатрибу, я на федеральном канале произнесу обсценное словцо, которое запикают. Все.

Черчесов и игроки богаты, как падишахи, он до конца будет излучать пуленепробиваемую уверенность в себе, не позже осени найдет себе новую синекуру.

И не схему в четыре защитника надо обсуждать, а то, что, попадая в сборную, даже люди эпической одаренности (тот же Головин) превращаются в людей анекдотической бесталанности.

Только Юран и Газзаев рубят правду, Колосков несет чушь, а я предлагаю схему с ДЕСЯТЬЮ защитниками.