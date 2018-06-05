На ТВ я пришел из газеты. Считался едва ли не лучшим репортером Москвы – по крайней мере, так значилось в премии Союза журналистов.
Вхожу в комнату.
Сидит человек 70.
-Добрый день!-Говорю я.
Несколько человек глянули на меня безучастно, и промолчали.
-Здравствуйте!-Громче повторил я.
В этот раз вообще никто не поднял головы.
Тишина.
Сонное бормотание за перегородкой:
-77..123…17…Блин, завязываю, нахрен! Ваще голос сел!
-Ты на них время не трать,-подошел ко мне Новоженов.-Мы, газетчики, для них никто. Вот выйдешь завтра в эфир – гурьбой здороваться побегут…
Так и случилось.
Спросите, а кто там вообще в комнате сидел?
Стажеры. Администраторы.
Ассистенты.
Внештатники.
И три штатных корреспондента…
ТВ
На ТВ я пришел из газеты. Считался едва ли не лучшим репортером Москвы – по крайней мере, так значилось в премии Союза журналистов.
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