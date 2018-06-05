На ТВ я пришел из газеты. Считался едва ли не лучшим репортером Москвы – по крайней мере, так значилось в премии Союза журналистов.

Вхожу в комнату.

Сидит человек 70.

-Добрый день!-Говорю я.

Несколько человек глянули на меня безучастно, и промолчали.

-Здравствуйте!-Громче повторил я.

В этот раз вообще никто не поднял головы.

Тишина.

Сонное бормотание за перегородкой:

-77..123…17…Блин, завязываю, нахрен! Ваще голос сел!

-Ты на них время не трать,-подошел ко мне Новоженов.-Мы, газетчики, для них никто. Вот выйдешь завтра в эфир – гурьбой здороваться побегут…

Так и случилось.

Спросите, а кто там вообще в комнате сидел?

Стажеры. Администраторы.

Ассистенты.

Внештатники.

И три штатных корреспондента…