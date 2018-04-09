У нас почему-то не говорят вот о чём: в деле Скрипалей Россия столкнулась со случаем типичного киднеппинга. Похищена гражданка России. Никто её с четвертого марта не видел. В каком она состоянии находится – мы не знаем. Не знаем, жива ли она ещё. Всё, что у нас есть – телефонный разговор с двоюродной сестрой. Подлинность которого тоже может вызывать сомнения.

Но даже видео с Юлией Скрипаль делу не поможет. Потому что мы не знаем, какое давление со стороны британских спецслужб на неё оказывается.

Сообщения о возможном помещение Скрипалей под программу “защиты свидетелей” в США тоже может расцениваться как неправомерное.

Могут Скрипали действовать совместно с британскими спецслужбами? Да, могут. Но могут и не действовать, а находиться в опасности. А могут быть и мертвы.

Всё это позволяет завести против Терезы Мэй, Бориса Джонсона и других лиц уголовное дело по факту похищения гражданки России (с большой вероятностью – хайли лайкли -убийства этой гражданки). Как бы смешно или нелепо это не выглядело, но это то, что должен делать наш Следственный комитет.