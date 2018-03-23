По итогам выборов

Позитивная часть.

Обратила внимание, что в социальных сетях люди раз за разом отмечали необыкновенную явку на этих выборах. В реальности явка привесила предыдущую всего на два процента. На конкретном избирательном участке такое не должно было бросаться в глаза. Почему люди говорили об очередях, о явке, удивлялись этому? Потому что на этот раз выборы были восприняты как некий общенациональный вызов. Если в 2012 году это был вызов внутренний, то сегодня – внешний. Активность сместилась на утро: люди вставали и сразу шли голосовать. Поэтому первые цифры показывали такой разрыв по явке.

Путин на этих выборах стал не только национальным лидером, но и национальным символом. В этом отношении характерны выборы в посольствах России. Антироссийская кампания на Западе принесла свои плоды. Наши граждане зарубежом массово пошли голосовать. И результаты президента на зарубежных участках оказались еще выше, чем средние по стране. В штабе Путина не зря отметили положительную роль западных лидеров.

Путин сам себя позиционировал как независимого кандидата. В этом качестве его и принимал народ. Без Единой России, без правительства, без никого – напрямую. Так он и выходил к людям – один. Единственный момент, когда он растрогался, был тогда, когда ему из толпы крикнули: «Мы – ваша команда». Он несколько раз об этом вспомнил и сказал. Это не поза, а позиция: его команда – это его избиратели, а не те, кто его окружает.

Поскольку явка чуть-чуть увеличилась по сравнению с предыдущим разом, кампания бойкота имени Навального полностью провалилась. Она сработала только на очень низкий результат либералов. Это показало лишь то, что у них вообще нет никакой общественной поддержки. Навальный тем самым, хотел он этого или нет, тоже поработал на Путина.

Единственной партией, которая могла выставить реального соперника президенту, могла быть исключительно КПРФ. Левые настроения в стране есть, но дело даже не в этом. У КПРФ до сих пор самая мощная структура, у КПРФ есть свои мэры и губернаторы. Но вместо того, чтобы выбрать кандидата из действующих практиков, КПРФ обратилась к помощи человека, который даже в рядах КПРФ не состоял. Это оскорбительное для рядовых коммунистов решение повлияло на исход выборов. Грудинин набрал меньше, чем даже Харитонов в 2004 году. Традиционно красные регионы (Сибирь, к примеру) голосовали за Путина, а не за Грудинина. Все, что он набрал, – это не его результат, а остаточный результат коммунистов, следствие партийной дисциплины и партийных симпатий. Вероятно, любой кандидат от коммунистов мог бы набрать больше.

Жириновский, хотя и обиделся на своего избирателя, сделал это зря. Его избиратель остался ему верен. Его проценты приблизительно такие же (чуть больше-чуть меньше), что и всегда. Люди принимают Владимира Вольфовича, как законную часть российского политического ландшафта. Вряд ли ему доверили управление страной, но как человека, который говорит иногда неполиткорректные, однако необходимые вещи, его понимают и принимают.

Собчак решила играть по правилам. Без бойкота, без особых поз, без нарушения закона. И на своем поле она выиграла. Четвертый результат президентской гонки для бывшей ведущей Дома-2 – это очень серьезное достижение. Она обошла Явлинского. Можно сказать, что с этого момента именно Собчак, а не Навальный, является лидером несистемной оппозиции. А те, кто утверждал, что она кремлевский проект, – вынуждены будут уйти в тень. Кремлевский или нет, но это единственный жизнеспособный проект на либеральной части фланга. А меньше 2% – ну что поделать, такой фланг.

Вот такой вот у нас расклад на 2018 год. От Болотной не осталось и следа. И чем прозрачнее выборы, тем сильнее это видно.