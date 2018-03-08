Меган Маркл признана самой красивой представительницей королевской семьи

Британский хирург и владелец лондонского Центра современной косметологии и пластической хирургии Джулиан Де Сильва опубликовал собственное исследование, посвящённое красоте британских монарших особ. При помощи специального приложения по физиогномике он оценил по принципу золотого сечения внешность Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Зары Филлипс, а также принцесс Евгении и Беатрис.

Приложение показало, что ближе всего к идеальным параметрам — «золотому сечению» — находится Меган Маркл: её внешность набрала 98,5%, при этом хирург отметил «идеальность» её носа. Второе место заняла герцогиня Кэтрин (86,8%), третье — Зара Филлипс (81,6%). На четвёртой и пятой строчках расположились соответственно принцесса Беатрис (80,7%) и принцесса Евгения (79,3%).

В феврале Сильва публиковал аналогичное исследование исполнителей роли Джеймса Бонда. По его результатам самым красивым из Бондов был признан Шон Коннери, а некрасивым — Дэниэл Крейг.