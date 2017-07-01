«Ужин»: Нечем даже закусить

Популярный и очень успешный конгрессмен Стэн (Ричард Гир) со своей женой Кэтэлин (Ребекка Холл) организует в одном из самых вычурных ресторанов города ужин со своим непутёвым младшим братом Полом (Стив Куган) и его женой Клэр (Лора Линни). Причина сбора экстренная – их сыновья, которые в отличие от своих отцов поддерживают дружеские отношения, совершили ужасное (хотя им самим так не кажется): они сожгли бомжа, мирно лежавшего в своей каморке. Полиция пока ещё не знает, кто совершил убийство, но собравшиеся уверены, что скоро всё всплывет наружу и нужно что-то делать уже сейчас. Общественное положение Стэна, ураганный характер Пола, разговоры на повышенных тонах и неприятная тема для разговора – чем не амбициозное подспорье для напряжённого триллера? Но вместо этого Орен Муверман своим «Ужином» предлагает лишь недоперченную драму, переваренные актёрские работы и пресный сценарий. Даже вина, с которым всё это можно было бы съесть, так и не подали.

Фильм является адаптацией международного бестселлера голландца Хармана Коха, который уже и без Мувермана был дважды экранизирован. Сначала на родине автора, а потом в Италии. На этот раз роман получил англоговорящую трактовку, да ещё и с набором известных лиц. Версия Орена сохранила заострённые моральные конфликты первоисточника, но абсолютно бесшабашно растеряла всю резкую, горькую иронию Коха. Вместо этого кино превратилось в двухчасовую безвкусную драму с зизгазообразно разбросанными флэшбэками, которые ещё больше раздражают. Будто бы вместо того, чтобы подать уже хоть какую-нибудь еду или, фигурально выражаясь, пищу для размышлений, нас постоянно отводят от стола то внезапными выходами из-за него героев, то флэшбэками. И когда наконец начинается разговор между персонажами, он отнюдь не напоминает продуктивную беседу. Это скорее игра, которую ведут эго и лицемерие собравшихся. И наблюдать за всем этим не то, чтобы неинтересно, происходящее попросту вызывает лишь размышления о том, кто из героев больше всего заслуживает подавиться аперитивом.

Из актёров напрашивается на похвалу отчаяннее всего Куган, изображая до боли ранимого и уязвимого человека, по максимуму драматизируя нелёгкие отношения с братом. Но лишь герой Гира, хоть как и все, не вызывающий симпатии из-за своей надменности и лживой вовлечённости, символизирует зачатки здравого смысла. Только он, сотрясая указательным пальцем воздух, кричит, что бомж или не бомж, в первую очередь это человек. И то, что сделали их сыновья – это убийство, в то время как остальные списывают всё на случайность. «Они же дети», – говорят жены. У Полански на этом месте началась бы самая настоящая резня, у Мувермана же очередной назойливый флэшбэк. После такого «Ужина», который нечем даже закусить, остаётся только изжога да привкус потраченного времени.