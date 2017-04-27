Надо же было прожить столько и даже порой интенсивно, искренне полагая, что я не совок и уже в преклонных годах и в седой бороде обнаружить что это не так.

Понятие “совок” в конце 80-х и почти все 90-е было насквозь презрительно ругательным. Приложить это к себе было невозможно – как же, ведь я любил носить джинсы, мне нравились Клинт Иствуд и Брюс Ли на экране, я даже дважды был в Америке. Кроме этого, будучи членом КПСС, (в армии вступил со скуки) я умудрился не прочесть ни единого теста с материалами партийных съездов, на партсобраниях дремал или играл в морской бой с Леонидом Верещагиным. Жизнь в тогдашнем Советском Союзе казалась невыносимо скучной, затхлой, а концентрация мирового разума и добра обнаруживались сразу за его границами. Нас так учили. Не в школах, а общественное мнение однозначно это всё провозглашало.

В августе 91-го защищал Белый дом, вскрывал мосфильмовский пиротехнический цех, чтобы вооружить холощёным оружием революционные массы, состоявшие поголовно из либералов. Сам был либералом. Истовым и искренним…

Ну какой же я при всём этом был совок?

Прошли годы. Враньём было бы сообщить, что жизнь трепала как-то особенно. Ну было пара-тройка эпизодов, когда чуть не убили, но не убили же. Да, был довольно продолжительный период кромешной нищеты, огромных долгов, но зато сохранилась относительная поджарость. И сейчас совсем-совсем не богат. Речь не об этом.

Обнаружился опыт. Довольно долгое наблюдение за природой. Я не хочу в тот прежний Советский Союз, но и происходящее сегодня не совсем устраивает. Жизненного комфорта такого как сейчас не было никогда, но вдруг выяснилось, что комфорт это не самое главное. Мне понятны нынешние совки, я сам ощущаю себя совком. Совком в джинсах, со всем набором достижений комфорта западной цивилизации – айфоном 6 и автомобилем СМАРТ. Но “если бы нос Иван Иваныча к лицу Иван Никифоровича…” – к пресловутому западному комфорту да приделать нашу подзабытую советскую искренность и социальную справедливость (а она тогда была!), то появились бы признаки вожделенной гармонии.

А самое главное – моя наблюдательность подсказыввает, что происходящая в мире турбулентность не несёт в себе идеологических противоречий – онли бизнес! А выжить в этой турбулентности сможем лишь вооружившись тем запасом прочности, который давал нам совок.

Так что я совок и за совок! И прочь рефлексии!