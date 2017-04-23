В Госдуму на этой неделе опять внесли законопроект о захоронении тела Ленина. Это обычное весеннее обострение – к 22 апреля, дню рождения вождя мирового пролетариата. Снова публикуется опрос – теперь уже чуть не 80 процентов населения за вынос Ильича из мавзолея. Авторы законопроекта говорят – надо поставить точку в деле Ленина. Граждане, это вы собираетесь ставить точку в деле Ленина? А вы, простите, кто, по сравнению с масштабом этого политика, как бы кто к нему ни относился? У нас теперь модно называть его кровавым тираном и так далее. Но все же от остальных кровавых тиранов Ленин отличался тем, что первым попытался на практике сделать социальную справедливость государственной идеей. И это определило развитие цивилизации не только в 20-м веке, но и на далекое будущее.

Вы же за социальную справедливость? Или за грабеж слабых сильными? Я считаю, вот когда депутаты Госдумы своим законотворчеством создадут социально справедливое государство, тогда пусть снова вносят предложение о захоронении Ленина. А пока пусть он полежит на Красной площади как напоминание о государственных идеалах. Что-то вроде записки на холодильнике – хватит жрать, подумай о принципах.