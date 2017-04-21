«Перестрелка»: Я забыл за кого я!

Что будет, если поместить ирландцев, англичан, одного эпатажного южноафриканца, стильно ухоженного американца, несколько коробок огнестрельного оружия и кейс с приличной суммой денег на один заброшенный склад? Как минимум – едкая словесная перепалка, как максимум – феерическая перестрелка.

Британский режиссёр Бен Уитли, как бы странно это не прозвучало, знает толк в двух вещах – убийства и чёрный юмор. Причём, первая особенность его кинематографа бросается в глаза при первом взгляде на его фильмографию: он снял «Убийство – дело семейное», «Список смертников», «Раз! Два! Три! Умри!», небольшую новеллу в ужасном альманахе «Азбука смерти», а также его фильмы «Поле в Англии» и «Высотка» в своём смысле расширяют режиссёрское видение темы человеческой кончины. С чёрным юмором не всё так очевидно, его присутствие в «Полях» и отсутствие в «Списке» в обоих случаях работает на улучшение атмосферы. Во всех остальных же его проектах, исключая эпизоды «Доктора Кто», чёрный юмор является приятным дополнением, своеобразным сычуаньским соусом, добавление которого прибавляет фильмам Уитли неповторимости. В его новейшей «Перестрелке» такого соуса хоть отбавляй, впрочем, как и убийств или просто огнестрельных ранений, показанных на грани абсурда и реализма.

К слову, при разговоре о «Перестрелке» не так важен сюжет, как его описание: куча людей с пушками собрались на закрытом складе и устроили там бойню. Потому что это звучит по-особенному круто, сразу на ум приходят ассоциации с фильмами ранних Тарантино и Ричи. «Бешеные псы» вообще кажутся духовным прародителем картины Уитли, хоть формально это не так, да и всё же работа британца далека от независимого шедевра американца. Тем не менее, в «Перестрелке» хватает бунтарского (ирландского) духа, это чистейшей воды динамичное, энергичное остросюжетное кино. Но и от англичан фильм позаимствовал кое-что: холодный, слегка чопорный расчёт. Кино детально проработано, в особенности вся территория склада. Были созданы имитации даже в Майнкрафте, не говоря уже об огромном количестве рукотворных макетов, по которым разыгрывались в последствие сцены. Откалибровано абсолютно всё: движение каждого персонажа, то, где он, куда смотрит и какую цель преследует. Уитли признаётся, что специально просматривал и анализировал особые операции с участием ФБР в условиях камерной обстановки. Он изучал репортажи и отчёты баллистических экспертов на предмет того, что зачастую те, кого задевают пули в подобных перестрелках (а такое в реальной жизни случается нередко), не обязательно умирают прямо на месте. И ещё один занимательный факт, к которому режиссёр пришёл вместе со своей постоянной сценаристкой Эми Джамп, являющейся также его женой, с которой он познакомился ещё в старших классах (очень трогательная и милая, но, к сожалению, уже совсем другая история), заключается в том, что большинство участников подобных заварух совсем не такие уж выдающиеся стрелки. И эта деталь также нашла очень важное отражение в фильме.

Формально над сценарием работала вся супружеская пара, но Бен отмечает, что тут львиная доля заслуг принадлежит его жене. Кроме того, Эми вместе с мужем разделяет ещё одну должность в его фильмах уже на протяжении пяти последних картин – монтаж. И монтаж в «Перестрелке» стоит особняком во всей его режиссёрской карьере. Тут он решился на эксперименты, причём, монтируя прямо на съёмочной площадке (что позволяло актёрам увидеть рабочую, смонтированную сцену уже к концу того же дня). Процесс монтажа также упрощался тем, что в фильме практически нет спецэффектов, а съёмки идут в хронологическом порядке, ведь, напомню, даже расположение мешка с бетоном или проржавевшей хозяйственной тачки на локации играют свою роль. По сути, весь склад – это самостоятельный герой происходящего, и по его правилам идёт игра. Остальным же персонажам приходиться адаптироваться под условия и просчитывать каждый свой шаг, так как хитрая вражеская пуля зачастую так и норовит отыскать показавшуюся на сантиметр из-за укрытия пятку или предательски выпирающее из-за исхудавшей от пуль колонны плечо.

Экспериментальный монтаж, отсутствие спецэффектов и развитие событий под одной крышей стало настоящей проверкой на прочность для всех задействованных в фильме актёров. Актёрский ансамбль у нового проекта Уитли оказался самым впечатляющим в его карьере: оскараносная Бри Ларсон получила единственную женскую роль, в которой мужественности, к слову, не занимать, Киллиан Мёрфи попал на борт проекта самым первым, а Шарлто Копли наоборот последним, уже когда съёмки были в разгаре, Арми Хаммер решил добавить к галерее своих персонажей ещё одного запоминающегося героя, а у Джека Рейнера карьера продолжает бить ключом. Также любимый актёр самого Уитли и его давний друг Майкл Смайли тут получил одну из самых ключевых ролей. Менее известные Энцо Чиленти, Сэм Райли, Бабу Сизей и Ноа Тейлор довольствовались второплановыми, но при этом очень яркими ролями. И глядя на весь этот калейдоскоп известных лиц, удивляешься, как режиссёру удалось избежать жанровых клише, ведь экшен-триллеры про заключения различных криминальных сделок растиражированы ещё с годов так семидесятых, в которых, нужно отметить, и происходят действия фильма (это в свою очередь сгенерировало лёгкий социально-политический подтекст). Каждый из актёров привнёс что-то в своего героя: Хаммер сделал Орда общительным балагуром, Копли добавил в Вернона южноафриканскую национальность, Фрэнк с самого начала писался для Смайли, а Крис уже после встречи Уитли с Мёрфи был специально написан под Киллиана. Заметную роль во всех словесных шутках сыграла ещё и кровь артистов, ведь на складе собрались ирландцы и англичане не только по сценарию, но и в реальной жизни. Эти всегда найдут способ подколоть друг друга, что было, как рассказывал Арми прессе, даже вне съёмок. Самое забавное, что в потоке этого англо-ирландского юмора особняком стоит именно уморительный Орд, который продолжает символизировать весьма незаурядный комедийный талант Арми Хаммера, раскрытый ещё в образе Ильи Курякина из фильма Гая Ричи.

И всё же главное достоинство «Перестрелки» в деталях. Детально проработанная локация, детально (но в рамках жанра) прописанные герои, детально подобранная музыка и детально поставленный экшен. Но с другой стороны, именно полнейшее безумие и всеохватывающий хаос, царящий в фильме вкупе с искромётным (в прямом смысле) юмором превращают новое и на сей день лучшее творение Бена Уитли в незабываемо яркий кинематографический аттракцион.