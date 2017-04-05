У всех сейчас состояние, которое эскулапы, в чьи лапы без очевидных причин лучше все-таки не попадать, называют «сумеречным», но вот я дружил с поэтом (или можно все-таки сказать: «поэтессой»?) Риммой Казаковой, и она часто – того требовали ситуации – повторяла свою же строчку: «Они любви нас нелюбовью учат».

Я обожаю Питер ровно за то, за что его недолюбливают: за дожди, за пронизывающий ветер, за воплощенный гимн одиночеству, сирости, но содержательной, сырости, но бодрящей.

Я никогда не был парнем, требовавшим взаимности, мне всегда хватает самого этого счастья – любить.

И мне очень, очень жалко людей, хотя я знаю, что у вас у всех есть разногласия с таким прочтением жалости, я даже слышал, что жалость якобы унижает.

Те, кто убивает в красивых городах безвинных людей, это ведь не человеки, это зомби, ходячие мертвецы, которым надо открыть портал в ад и, четвертовав, по ошметку вышвыривать их туда.

Это не «разногласия развели нас на изрядное расстояние», это не «трудно быть Богом», трудно быть Человеком, а с антропоморфным зверьем какие могут быть разногласия, это нечисть, а нечисть надо истреблять, пусть даже нечисто.

Тональность квазидиалога с выродками может быть только одна – пулеметная.

«В борьбе человека против мира лучше ставить на мир!» – восклицал Кафка, а уж этот-то мизантропом был из первых.

Если мы тварей не успокоим навсегда, они навсегда нас успокоят, у нерешительности и малодушия всегда есть последствия.

Мне жалко и себя, и вас, всех нас жалко, но, если нам дороги наши дети, мы должны, мы обязаны превозмочь страх, мы должны осветить будущее наших детей надеждой, а не озвучивать истошными воплями, нам же стыд выест глаз и сожжет наши души.

Никакого пораженчества, только любовь и жалость к людям и уверенность в себе.

Питерцы, мы все должны помнить, что не жизнь есть фон для смерти, а смерть есть фон для жизни, которая всегда выше, чем смерть, и никто не имеет права лишить человека жизни, поплачем о погибших, «благословляейте тех, кто рядом, землей идите, всех живых жалея».

А нелюдей – карая.