Исполненный мужественного достоинства Питер. Чуть не написал “родной”. Родной мне Курск, Питер – Ленинград двоюродный, но всяко родственный. Сдержанное достоинство – то, чему научался в этом волшебном городе. Научился ли – вопрос. Но это и не важно, важно, что достоинство – главное отличительное качество его коренных жителей, которым они так или сяк инфицируют и нас, приезжих.
С некоторых пор внутрене породнился ещё с одним городом – с Донецком. Никак не принижая случившееся сегодня в Питере горе, хочу заметить – то, что случилось сегодня в Питере – ежедневная печальная обыденность Донецка. Давайте, сопереживая Питеру, помнить и о Донецке. Там тоже наши. Чуть-чуть другие – империя у нас огромная, но наши. И мы за них в ответе.
Питер
Исполненный мужественного достоинства Питер. Чуть не написал “родной”. Родной мне Курск, Питер – Ленинград двоюродный, но всяко родственный. Сдержанное достоинство – то, чему научался в этом волшебном городе. Научился ли – вопрос. Но это и не важно, важно, что достоинство – главное отличительное качество его коренных жителей, которым они так или сяк инфицируют и нас, приезжих.
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