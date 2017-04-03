Знаете, мое отношение к Санкт-Петербургу очень неоднозначное. С одной стороны, насколько я знаю мой дед блокадник. С другой стороны, я люблю Невский, Сенатскую Площадь, Фонтанку. Как бы вы не относились к этому городу, но эти месте не могут [Читать...]

Шоу «Питер Пэн» посетит Москву осенью 2014 года. – Создатели и творческая команда сумели использовать все, что может тронуть сердце человека! – Говорит продюсер шоу в России Артур Шачнев. – И прекрасную историю сказочного мальчика, и красивую музыку, [Читать...]

Бывший австралийский министр и лидер рок-группы Midnight Oil Питер Гарретт решил написать мемуары. Автобиография Гарретта будет опубликована в 2015 году издательством Allen & Unwin. Автор будущей книги расскажет не только о своем музыкальном творчестве, но и об острых [Читать...]

Режиссер Питер Джексон начнет съемки фильма «Приключения Тинтина: Узники Солнца» сразу после завершения работы над «Хоббитом». В одном из интервью он пообещал: – Как только я закончу работу над трилогией «Хоббит», сразу начну снимать «Узников Солнца». Наши планы, [Читать...]

В дни зимних каникул юных москвичей и тех ребят, кто приехал в нашу столицу в качестве гостей, ожидает великолепное ледовое шоу «Питер Пэн на льду» производства «Холидей он Айс». С 27 декабря по 11 января во Дворце спорта [Читать...]