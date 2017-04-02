{ 2 апреля 2017 }

Евтушенко

Рубрики: [Фейсбук]  

Евгений Александрович Евтушенко был абсолютно советским поэтом.

И вся страна, не исключая Украину, Грузию, Прибалтику, разом вспомнившая его строки, тоже еще советская, иначе бы и не вспомнила,

и не прошептала бы их самой себе, захлебываясь личными воспоминаниями, любовями и обидами, и не вздрогнула бы от утраты, и удержалась бы от плевков вослед еще не отлетевшей душе своего самого знаменитого Поэта, всегда дерзко и рискованно пренебрегавшего пастернаковским предостережением, что быть знаменитым – некрасиво.

Он хотел быть знаменитым – и он им был.

Таким и останется навсегда – не самым лучшим русским поэтом второй половины двадцатого века, но самым знаменитым.

По праву.

Аркадий Кайданов


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