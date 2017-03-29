{ 29 марта 2017 }

Гусман

Рубрики: [Фейсбук]  

Когда тут все друг друга херачат наотмашь и не взирая, есть один человек, которому завидую невероятно, ибо он мил всем приличным людям, не исключаю и такую циничную сволочь, как я.
Этот человек проводит свободолюбивую НИКУ, со сцены которой призывают освободить неосвобожденных и запретить ментам лапать девушек на демонстрациях, а потом спешит в жюри КВН, чтобы оценить шутки про бананы для Обамы и про что-то подобное для Меркель.
Вдобавок ему невероятно трудно, ибо в заложниках у власти его родной брат – каково тому, бедолаге, столько лет страдать в должности первого зама Гендиректора ИТАР-ТАСС!
Юрий Соломонович Гусман, дай -то Бог Вам сил и здоровья, чтобы быть везде!
И улыбайтесь, улыбайтесь , улыбайтесь!

Аркадий Кайданов


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