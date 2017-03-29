Всегда жизнерадостный Юлий Соломонович по-прежнему острит, совмещая привычную клубную деятельность в Центральном Доме кинематографистов с непривычной работой в Думе. Недавний вечер Юлий Гусман открыл так: “Спикер говорил: «Присаживайтесь…», – сам он тоже присел…”. С кем поведёшься – от [Читать...]

Совесть нации теперь Гусман. Это хорошо. Помню его еще с детства, когда он сидел на каждом выпуске КВН в жюри вместе с Виктором Мережко и, кажется, Ярославом Головановым. Придраться можно разве что вот к чему: яркие выступления в [Читать...]