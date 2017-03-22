Я не очень высокого мнения о своих умственных возможностях. Не сочтите за кокетство, а впрочем, можете именно так и трактовать, мне этот оценочный пункт фиолетов.

Но сказать хочу о том, что некторое время уныло пребывал в комплексах и расстройствах относительно собственного нищебродства. Часто приходилось слышать банальный эвфемизм – “если ты такой умный, то почему такой бедный?” Говорилось это в мой адрес в сопровождении презрительных ухмылок, что ещё сильнее загоняло в комплексы и переживания.

Получалось, что основная функция ума – заготовка и увеличение бабла. В этом спорте я действительно умственно отсталый. Как только слышу про цифры и схемы, начинаю скучать и соловеть до тупости и пониженных физиологических рефлексов.

Но глубоко-глубоко засело представление о том, что богатый человек не может быть глупым.

Расстаюсь со множеством заблуждений под конец жизни. Богатый = глупый – устойчивое уравнение, как выясняется верно далеко не всегда и не везде. На Украине множество оч богатых. На вершине этого множества ихний президент. Миллиардер, чего-то там, вроде, ураинского шоколада король и т.п.

Но идиот же клинический! Вот каким надо быть дурным, даже в пресловутой гонке за баблом, что бы не уйти в кэш перед вторым майданом и относительно долго и комфортно где-то проживать на чужбине, издали наблюдая кровавую кашу на территориях, где удалось нехило заработать. Зачем было лезть в президентское кресло выбитое у предшественника с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и договорённостей, ведь это всё прилетает бумерангом.

Взрослость, на грани со старостью, раскрывает на многое глаза и лишает иллюзий. Рискну сформулировать на удивление самому себе – богатство и разум в глубинном, философском смысле антонимы. И как тут не вспомнить про пресловутое игольное ушко в которое никак не протиснуть верблюда.