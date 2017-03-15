Депутаты Думы такие милые!

По весне они вдруг начинают так трогательно обижаться друг на друга, требуя извинений за всякую ерунду!

Это как если бы профессионалки из борделя вдруг начали требовать от товарок обращения исключительно на “Вы” и “сударыня”, а в случае несогласия отказывались бы обслуживать клиентов, и кружевными платочками вытирая горячие слезы, катящиеся по пылающим девичьим щекам,бежали бы, шурша кринолинами, жаловаться хозяйке заведения!

Жириновский и Пушкина – форева!