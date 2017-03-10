{ 10 марта 2017 }

Последнее искушение

Рубрики: [Фейсбук]  

Любой настоящий писатель, художник и т.д. САМ ничего не создает. Ни слова, ни мазка.
Он – всего лишь тонко настроенный инструмент, проводник.
Но за это право трансляции свыше нужно платить – кровью, жизнью, судьбой.
Потому что это – сотворчество.
И последнее искушение писателя – решить, что он не ретранслятор, а Творец.
В этот момент и отнимается талант, и ниспосылается безумие.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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