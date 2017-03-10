Последнее искушение

22 ноября в Концертном зале «МИР» прошел первый концертный спектакль «Искушение танго» мировой звезды аргентинского танго Gustavo Russo и его труппы TANGO SEDUCCION. Автор проекта, Густаво Руссо, представил московской публике историю зарождения и развития аргентинского танго. Каждый выход [Читать...]

21 февраля на сцене Еврейского культурного центра состоится концерт под названием «Джазовое Искушение». В нем выступят три джазовые дивы Москвы – Анна Бутурлина, Полина Касьянова и Мариам Мерабова. Вокалистки вместе с ансамблем саксофонистов Bril Brothers, в котором участвуют [Читать...]

Астор Пьяццола создал свое tango nuevo еще в славные пятидесятые. Одни (и таковых большинство) сразу приняли и полюбили эту вариацию, другие – поклонники старого танго – не приняли и не примут никогда. Наиболее разъяренные ретрограды не раз пытались [Читать...]