Любой настоящий писатель, художник и т.д. САМ ничего не создает. Ни слова, ни мазка.
Он – всего лишь тонко настроенный инструмент, проводник.
Но за это право трансляции свыше нужно платить – кровью, жизнью, судьбой.
Потому что это – сотворчество.
И последнее искушение писателя – решить, что он не ретранслятор, а Творец.
В этот момент и отнимается талант, и ниспосылается безумие.
{ 10 марта 2017 }
Последнее искушение
Любой настоящий писатель, художник и т.д. САМ ничего не создает. Ни слова, ни мазка.
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