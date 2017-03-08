Сейчас дико подставлюсь, а мои друзья и знакомые в оффлайне, знающие меня много лет, возможно, решат, что я окончательно омракобесился и лишат меня рукопожатности.

Но промолчать – значит, не уважать ни их, ни себя и вообще лопнуть к ебени матери от боязни сказать элементарные вещи!

Наивно надеюсь на понимание, зная, что его не будет.

Короче, я больше не могу слышать благоглупости о том, что стране необходимо избрать на президентский пост любого нового человека, а если выбор окажется неудачным, ничего страшного – на следующий срок изберем другого.

Только что Людмила Улицкая говорила, что в ее окружении немало людей, которые вполне смогли бы порулить страной.

И предрекла в противном случае России военный переворот.

На вопрос: может, кремлевский, аппаратный, с уверенностью, не снившейся Ванге, жестко повторила : военный!

Клянусь, я читал те же книжки, что и Улицкая, и умозрительно вполне отдаю себе отчет о необходимости регулярной смены власти путем народного волеизъявления, и о первостепенной важности действенных институтов гражданского общества!

И меня тоже напрягает оборзевшая и внаглую прущая по встречке, ни за что не несущая отвественности, разожравшаяся власть!

Но всерьез полагать, что любому – главное, новому !- человеку вполне можно дать в управление такую страну, как Россия, это вне моего убого понимания!

Слушая Улицкую, думалось, что она,типа, готова рискнуть прокатиться на велосипедной раме с любым желающим.

Ну, грохнемся, ну, коленку поцарапаем – подумаешь!

Следующий раз к этому мальчику на раму я уже не сяду!

Легкость в мыслях, как говорится, необыкновенная!

И ведь все, как в учебниках, все пожелания достойные и правильные!

Прекрасный президент Гавел был возможен лишь в такой локальной стране как Чехия!

Да и не видно в России пока что Гавелов!

А в случае гипотетического безумия с выбором Навального – я сразу в партизаны.

И как быть, чтобы стало лучше, я не знаю.

Но знаю наверняка, что все благоглупости не смертельны для России лишь до момента их осуществления.

У каждой из прекрасных женщин прошу прощения за многобукофф, сваленных в хаотичном беспорядке.