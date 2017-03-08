Сейчас дико подставлюсь, а мои друзья и знакомые в оффлайне, знающие меня много лет, возможно, решат, что я окончательно омракобесился и лишат меня рукопожатности.
Но промолчать – значит, не уважать ни их, ни себя и вообще лопнуть к ебени матери от боязни сказать элементарные вещи!
Наивно надеюсь на понимание, зная, что его не будет.
Короче, я больше не могу слышать благоглупости о том, что стране необходимо избрать на президентский пост любого нового человека, а если выбор окажется неудачным, ничего страшного – на следующий срок изберем другого.
Только что Людмила Улицкая говорила, что в ее окружении немало людей, которые вполне смогли бы порулить страной.
И предрекла в противном случае России военный переворот.
На вопрос: может, кремлевский, аппаратный, с уверенностью, не снившейся Ванге, жестко повторила : военный!
Клянусь, я читал те же книжки, что и Улицкая, и умозрительно вполне отдаю себе отчет о необходимости регулярной смены власти путем народного волеизъявления, и о первостепенной важности действенных институтов гражданского общества!
И меня тоже напрягает оборзевшая и внаглую прущая по встречке, ни за что не несущая отвественности, разожравшаяся власть!
Но всерьез полагать, что любому – главное, новому !- человеку вполне можно дать в управление такую страну, как Россия, это вне моего убого понимания!
Слушая Улицкую, думалось, что она,типа, готова рискнуть прокатиться на велосипедной раме с любым желающим.
Ну, грохнемся, ну, коленку поцарапаем – подумаешь!
Следующий раз к этому мальчику на раму я уже не сяду!
Легкость в мыслях, как говорится, необыкновенная!
И ведь все, как в учебниках, все пожелания достойные и правильные!
Прекрасный президент Гавел был возможен лишь в такой локальной стране как Чехия!
Да и не видно в России пока что Гавелов!
А в случае гипотетического безумия с выбором Навального – я сразу в партизаны.
И как быть, чтобы стало лучше, я не знаю.
Но знаю наверняка, что все благоглупости не смертельны для России лишь до момента их осуществления.
У каждой из прекрасных женщин прошу прощения за многобукофф, сваленных в хаотичном беспорядке.
Улицкая
Сейчас дико подставлюсь, а мои друзья и знакомые в оффлайне, знающие меня много лет, возможно, решат, что я окончательно омракобесился и лишат меня рукопожатности.
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