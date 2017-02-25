„Семейный альбом“ – ещё одна передача Евгения Додолева, теперь на канале Россия 1.

Без преувеличения скажу, Евгений – мастер этого жанра. Есть похожие проекты, например на Первом „Пока все дома“ Тимура Кизякова, но там несколько другая атмосфера, не плохая, но другая.

Евгений обладает каким-то секретом, который и есть настоящий профессионализм. Когда смотришь его эфиры, впечатление, что он там просто сидит и ничего не делает. Гладит кошку Мурку и время от времени обращает к своему гостю какой-нибудь обыденный вопрос.

Но это только впечатление. На самом деле ведущий именно ведёт гостя и добивается цели – гость раскрывается и зрители видят личность или её отсутствие, что тоже бывает.

Сегодня Евгений был гостем у семьи Шахназаровых. Семья была в количестве трёх её членов. Это Карен и двое его сыновей – Ваня и Вася. И в гостях он был не дома, а на „Мосфильме“. Это даже не штрих, а жирный мазок на полотне.

Нет ощущения семьи. Два взрослых сына, как будто от разных родителей. Когда я увидела старшего, подумала, что это Дима Билан. Судя по его внешности и поступкам, типичный мажор. Очень ухоженная растительность на лице, что говорит о его любви к себе.

А вот младший мне понравился. Симпатичный, с юмором, лёгкий в разговоре, с хорошей реакцией.

Сам Карен Шахназаров бесспорно человек талантливый. Не буду перечислять его работы, их все знают и любят. Мой любимый фильм – „Курьер“. В нём есть надрыв, который оставляет след в душе не только на короткое время после просмотра фильма, а навсегда.

Карен Георгиевич – человек жёсткий. Это видно и на шоу у Соловьёва. Но сегодня в компании сыновей он раскрылся хорошо, хотя и сопротивлялся модератору. Уходил от вопросов, но Евгений возвращал его туда, откуда тот соскользнул.

Режиссёр вообще не может быть мягким, профессия обязывает. Но создать империю „Мосфильм“ из советского „Мосфильма“ мог человек со способностями, а главное характером крутого бизнесмена. Особенно, если учесть, что на свои деньги, не взяв кредит.

Желаю ведущему интересных эфиров с интересными гостями, хотя мастер с любым неинтересным гостем сделает интересную передачу.

Наталия ЯНКОВА, Facebook