{ 23 февраля 2017 }

Дикие толпы

Рубрики: [Фейсбук]  

А вот эти дикие толпы по выходным в гипермаркетах они при советской власти что делали? Чем занимали свой досуг? Ашанов ведь тогда не было да и в телевизоре было всего три программы с фигурным катанием и “Сельским часом”.
Наверное, эти люди сидели под торшерами и читали книжки, или ходили в театры, а потом пели друг другу под гитару хорошие, добрые песни (не то, что сейчас).
А дети в это время ели здоровую еду без чипсов и кока колы и занимались спортом и авиамоделированием в бесплатных секциях и кружках.
Таджики и киргизы, которые собирают под мокрым снегом тележки, вели счастливую жизнь в современных аулах, учили русский язык с красивой учительницей из самого Ленинграда и брали повышенные обязательства по сбору хлопка.

Сергей Ключенков


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