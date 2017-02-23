А вот эти дикие толпы по выходным в гипермаркетах они при советской власти что делали? Чем занимали свой досуг? Ашанов ведь тогда не было да и в телевизоре было всего три программы с фигурным катанием и “Сельским часом”.

Наверное, эти люди сидели под торшерами и читали книжки, или ходили в театры, а потом пели друг другу под гитару хорошие, добрые песни (не то, что сейчас).

А дети в это время ели здоровую еду без чипсов и кока колы и занимались спортом и авиамоделированием в бесплатных секциях и кружках.

Таджики и киргизы, которые собирают под мокрым снегом тележки, вели счастливую жизнь в современных аулах, учили русский язык с красивой учительницей из самого Ленинграда и брали повышенные обязательства по сбору хлопка.