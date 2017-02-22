{ 22 февраля 2017 }

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Рубрики: [Фейсбук]  

Возможно, буду воспринят как человек, утверждающий, что Земля плоская, но одному ли мне кажется, что ведший МОДНЫЙ ПРИГОВОР А. Васильев – стремный и безвкусный попугай?

Аркадий Кайданов


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