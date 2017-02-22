МОДНЫЙ ПРИГОВОР

На процессе Pussy Riot в Хамовническом суде 8 августа обвиняемые сказали последнее слово. Комментаторы отмечают, что в интеллектуальном плане Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич заметно превосходят большинство своих обвинителей. Судья Сырова заявила, что приговор будет оглашен [Читать...]

Некий человек, заподозрив в краже своего кошелька соседей, привел их к судье эфенди. Соседи не признавали за собой вины. Тогда эфенди дал каждому из них по палке одинаковой длины и сказал: – Завтра с этими палками вы все [Читать...]

Британская певица Энни Леннокс высказалась по делу Pussy Riot. По ее мнению, судебный процесс окажет важное влияние на ситуацию со свободой слова в России, причем в долгосрочной перспективе. Вместе с тем артистка выразила надежду на мягкий приговор. «Я [Читать...]

Виновнику ДТП, в ходе которого погибла актриса Марина Голуб и ее водитель, вынесли приговор. Как посчитал суд, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы доказать вину Алексея Русакова. Сторона обвинения просила приговорить подсудимого к 6 годам и 6 месяцам колонии [Читать...]

Федеральный суд города Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. Предприниматель был обвинен за намерение продать оружие леворадикальным колумбийцам. Американский суд подтвердил приговор гражданину РФ. Апелляционный суд отклонил апелляцию Виктора Бута, заявившего, что он пал жертвой интриг [Читать...]