В этот трагический день – 14 февраля – я хочу обратиться к тем мальчикам и девочкам, которые переживают из-за своих романтических чувств.
Милые, хорошие.
Не грустите.
Вам сейчас кажется, что без Коли, без Васи, без Кати, без Лены – ваш мир погибнет.
Вы видите напоминания, намеки на свою любовь – буквально везде. Вы засыпаете и просыпаетесь с ней, вы напиваетесь и унываете из-за нее.
И я не могу обещать вам взаимность Коли и Кати.
Они жестокие, вредные – ну, вы их знаете лучше меня.
Но зато я могу точно пообещать вам, что очень скоро – вы обойдетесь без них.
Романтические чувства устроены как шампунь: пока они с вами, все какое-то липкое, а потом водичка пошла – и ничего нету.
- Коленька, пожалуйста, не могу без тебя!
- Катя. Позвони. Умоляю.
А потом – оп! – и вы про них забыли.
Сидите, смотрите в темноту, где метель и тетка с сумкой.
И вам хорошо.
Нет ни Коли, ни Кати, они провалились сквозь землю, – а вам все равно хорошо.
И вы так банально, без всякого романтизма сидите у вашего темного окна, и тетка тоже какая-то фу, не голливудская.
А вам все равно хорошо.
И даже проще: вам все равно.
Это значит, что вы победили.
И вы так убедительно победили, что даже не знаете, какое сегодня число.
Напоминаю: 14 февраля.
Помните? Вы так страдали.
Помните Колю?
Как это – кто он такой?
Ну Катю хоть помните?
Видите, мир не погиб.
Не грустите.
Жизнь смоет ваш романтичный шампунь.
14 февраля
В этот трагический день – 14 февраля – я хочу обратиться к тем мальчикам и девочкам, которые переживают из-за своих романтических чувств.
Оставьте комментарий
|««« Саша Соколов
|Все наши дискуссии носят сугубо эстетический характер »»»