В этот трагический день – 14 февраля – я хочу обратиться к тем мальчикам и девочкам, которые переживают из-за своих романтических чувств.

Милые, хорошие.

Не грустите.

Вам сейчас кажется, что без Коли, без Васи, без Кати, без Лены – ваш мир погибнет.

Вы видите напоминания, намеки на свою любовь – буквально везде. Вы засыпаете и просыпаетесь с ней, вы напиваетесь и унываете из-за нее.

И я не могу обещать вам взаимность Коли и Кати.

Они жестокие, вредные – ну, вы их знаете лучше меня.

Но зато я могу точно пообещать вам, что очень скоро – вы обойдетесь без них.

Романтические чувства устроены как шампунь: пока они с вами, все какое-то липкое, а потом водичка пошла – и ничего нету.

- Коленька, пожалуйста, не могу без тебя!

- Катя. Позвони. Умоляю.

А потом – оп! – и вы про них забыли.

Сидите, смотрите в темноту, где метель и тетка с сумкой.

И вам хорошо.

Нет ни Коли, ни Кати, они провалились сквозь землю, – а вам все равно хорошо.

И вы так банально, без всякого романтизма сидите у вашего темного окна, и тетка тоже какая-то фу, не голливудская.

А вам все равно хорошо.

И даже проще: вам все равно.

Это значит, что вы победили.

И вы так убедительно победили, что даже не знаете, какое сегодня число.

Напоминаю: 14 февраля.

Помните? Вы так страдали.

Помните Колю?

Как это – кто он такой?

Ну Катю хоть помните?

Видите, мир не погиб.

Не грустите.

Жизнь смоет ваш романтичный шампунь.