Наша Маша возвращается в Большую Игру, побыв некороткое время престижной светской персоной с трагическим налетом.

Мы соскучились по Шараповой, чья жизнь последнее время была похожа на строчку из Киплинга: «Иногда я начинаю жалеть себя, а в это время великий ветер несет меня по небу».

Но не все рады тому, что Маша возвращается.

Например, теннисистка Цибулкова обозвала ее тяжелыми словами, а один знаменитый паренек заявил, что Машу надо навсегда удалить из спорта (о пареньке – позже).

Дело не в том, хорошая теннисистка Цибулкова или так себе, мне начхать на нее, подозреваю, что это взаимно, наверное, хорошая, раз выигрывает значительные турниры раз в триста лет; проблема в том, что она бессердечная, невеликодушная, а я уже очень давно запретил себе проходить мимо таких антропоморфных.

Она не просто не прощает Шарапову, она бравирует тем, что не прощает, а людишки, не умеющие прощать, множат злобу, которой и без того нафарширован мир, где всякий сверчок, презрев шесток, чуть что обнаруживает совершенно звериную способность никому, окромя себя, спуску не давать.

«А что бы вам еще доброты прибавить», – как писал по другому, правда, поводу неизвестный Кокорину Л. Толстой неизвестному Мамаеву К. Бальмонту.

Большой спортсмен – это человек с большим сердцем, это Федерер, который рад возвращению Маши, это не Надаль, наговоривший о Маше мерзостей (ну и кто победил в их недавней вулканической схватке?! Чмо проиграло).

Но Цибулкова и Надаль – это другой, верно, человеческий вид, таких учить сочувствию – как учить собаку испанскому, в конце концов, это вопрос личного выбора, но когда в определенной комбинации обстоятельств под песню Аллегровой «но только бы тебе не поскользнуться, легко ступая по моим слезам» сама Цибулкова попадет на вертел (а такие попадают, про это не беспокойтесь), и подобные ей накинутся на нее, чтоб добить болевым с удушением, пусть она вспомнит свою циническую надменность и поперхнется ею.