{ 26 января 2017 }

Тема с заявлением Петра Толстого

Рубрики: [Фейсбук]  

Тема с заявлением Петра Толстого весьма переоценена и интересна только уникальному журналистскому коллективу “Эха Москвы”.
Простым русским людям на еврейский вопрос насрать. Его для них просто не существует.
На историю с Исаакиевским соборам простым русским людям тоже насрать, потому что истории никакой нет.
Исаакий – собор Русской Православной Церкви и точка. Кто не согласен – может идти в жопу® вне зависимости от своей национальности и вероисповедания.
Но, несогласные инородцы и иноверцы (включая верующих в то, что Бога нет) идут в жопу® в обязательном и безальтернативном порядке.
Простите, если кого обидел недостаточно сильно…

Сергей Ключенков


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