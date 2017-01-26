Тема с заявлением Петра Толстого

По поводу вчерашней пресс-конференции, я скажу так: а что вы хотели? Да, Путин, умный, да хитрый, да жжет временами. И совсем не важно, что ему кто то там в микрофон нашептывает. На выходе мы получаем готовый продукт: сильнейший [Читать...]

Великий завет А.К. Толстого по борьбе с революциями – повесить Станислава всем вожакам на шею – безрассудно забыт нынешней властью. Почему? Похоже, потому, что она собирается жить вечно. Откуда взяться интересу к ротации? Есть интерес с ротацией покончить. [Читать...]

Простите, что я без гневного пафоса в отношении ситуации с персонажем «Бесов» по фамилии Развозжаев. Как-то у меня ваще с пафосом проблемы. Итак, представьте, господа: существует на раёне некий пиздабол, зарабатывающий тем, что публично обещает насрать под дверь [Читать...]