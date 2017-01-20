Тридцать лет назад отечественная интеллигенция исходила говном по поводу светлых идеалов, которыми коммунисты кормили советский народ.

От бесконечных разговоров про счастливое будущее, дружбу народов, справедливость и мир во всем мире народ блевал и хотел чтобы все было, “как в Америке”. То есть – много колбасы, джинсов и холодильник со стиральной машиной у каждого.

Потом мир перевернулся. У нас появилась тысяча сортов колбасы и импортный холодильник на любой даче. Мы избавились от любых идеалов и в своем скотстве ограничены теперь только скотством соседа по подъезду, который в случае чего, может сломать ноги. Если такого соседа нет, то мы окончательно пускаемся во все тяжкие.

А вот Америка тем временем стала потихоньку превращаться в СССР и ударилась в строительство светлого будущего во всем мире.

Светлое будущее в каком-нибудь Ираке или Афганистане идеологи традиционно хотели строить за счет простых американских реднеков, которые есть тупое быдло и должны служить великим идеалам демократии. Ну, прям все как у нас!

По возвращению домой реднеков тоже не оставляли в покое. Они должны были уважать меньшинства, не рассуждать, чтобы не сказать что-нибудь расистское; а лучше сразу идти работать на стройку за “минималку”, потому что американское светлое будущее подразумевало вывод всего производства в Мексику и Китай.

Теперь у американского народа наступила своя “перестройка” и “гласность”.

Трамп обещает загнать за можай партократов и заняться производством настоящей американской колбасы, а не либеральной демократии. У всех, говорит, должен быть ливайс и кроссовки найк американского производства, а обязательные политинформации в школах про гендерное и расовое равноправие будут отменены.

Меня правда настораживают разговоры про самоопределение Калифорнии. Не хотелось бы проводить аналогии с Нагорным Карабахом. Но, почему бы собственно и нет…