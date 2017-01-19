Я согласен с тем, что главное слово нашей эпохи это постправда. Война на Украине это лучший пример постправды. Вроде война есть, но военное положение не введено. Вроде идет война с Россией, но дипломатические отношения между странами не разорваны и Липецкая кондитерская фабрика работает на всю мощь. Вроде война идет, но лично по мне не стреляют. Есть только фрагментарные картинки осколков войны: вот я 02 мая на Куликовом поле – фальшфейеры устремляются ввысь, а люди выбрасываются из окон дома профсоюзов; вот я в ноябре 2014 года во Львове и вижу как в церкви Петра и Павла отпевают всушника, погибшего под Дебальцево; вот я на Крещатике и безногий парень в камуфляже просит денег на протез. Постправда и состоит из таких фрагментов. Целостную правдивую картину теперь никто не может установить. Постправда это квинтэссенция симулякров.