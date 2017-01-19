{ 19 января 2017 }

Постправда

Рубрики: [Фейсбук]  

Я согласен с тем, что главное слово нашей эпохи это постправда. Война на Украине это лучший пример постправды. Вроде война есть, но военное положение не введено. Вроде идет война с Россией, но дипломатические отношения между странами не разорваны и Липецкая кондитерская фабрика работает на всю мощь. Вроде война идет, но лично по мне не стреляют. Есть только фрагментарные картинки осколков войны: вот я 02 мая на Куликовом поле – фальшфейеры устремляются ввысь, а люди выбрасываются из окон дома профсоюзов; вот я в ноябре 2014 года во Львове и вижу как в церкви Петра и Павла отпевают всушника, погибшего под Дебальцево; вот я на Крещатике и безногий парень в камуфляже просит денег на протез. Постправда и состоит из таких фрагментов. Целостную правдивую картину теперь никто не может установить. Постправда это квинтэссенция симулякров.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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