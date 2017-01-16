Книги и писатели

Последняя книга, которая отчасти стала сетевой “темой” – “Обитель” Прилепина. Было это аж в 2014 году. Хотя и тогда обсуждался не столько сам роман, сколько его автор.

Тысячи людей готовы потратить полтора десятка часов на просмотр очередного сериала и еще час для того, чтобы обсудить его в сети. Но не на книгу…

Писатель может рассчитывать на паблисити лишь в случае активно формулируемой им политической позиции.

Патриот? – можешь рассчитывать на поддержку “патриотической” клаки. За либеральные ценности? – за тебя “белоленточная” клиентура.

Не хочешь заниматься публицистикой и выступать в ток-шоу – сдохнешь в безвестности.

Алексей Иванов, Шишкин, Водолазкин, даже модный в прошлом Сорокин словно не существуют. Даже их новые романы не являются информационным поводом ни для медиа. ни для образованных людей. Писатели игнорируют читателей, читатели платят той же монетой авторам.

Издательствам впору включать в контракты обязательства авторов не реже шести раз год делать заявления по внутренней и внешней политике Путина и не реже одного раза в год – формулировать позицию по Сталину. А пиарщикам правильно формулировать анонсы.

Например. “Роман Алексея Иванова “Тобол”. Страшная история русского колониализма в Сибири. Трагедия коренных народов и практика имперского геноцида”.

Тогда и общественный резонанс будет и хоть какие-нибудь продажи.

А не то сетевые ушлепки так и будут думать, что есть только Улицкая, Шаргунов и Акунин.