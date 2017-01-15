{ 15 января 2017 }

Джери Хорнер отказалась от реюниона Spice Girls ради семьи

Рубрики: [Музыка]  

Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) отказалась от участия в реюнион-концерте группы Spice Girls, который должен был состояться в июле 2017 года в Гайд-парке. Как сообщил Sun со ссылкой на источник из ее окружения, 44-летняя певица, которая сейчас беременна своим вторым ребенком от второго брака с Кристианом Хорнером, решила сосредоточиться на семье.

- Ее приоритеты изменились, малыш должен появиться на свет очень скоро, и Джери считает, что это для нее сейчас более важно, – заявил инсайдер.

Новость, пока, впрочем, официально не подтвержденная, стала громом среди ясного неба для фанатов Spice Girls. Уже после того, как стало известно, что Хорнер беременна, они с Мел Би и Эммой Бантон не только подтвердили свое намерение провести концерт (правда, в составе трио под названием GEM), но и даже записали новый музыкальный материал (один из треков осенью случайно оказался в общем доступе в сети). В ноябре Эмма и Джери опубликовали фото из студии, а продюсер Элиот Кеннеди обещал новую «блестящую» песню.

Ранее от участия в реюнионе уже отказались две из пяти участниц классического состава: Мел Си и Виктория Бекхэм. С уходом из проекта Джери Хорнер вероятность самого концерта оказывается под вопросом, потому что выходить на сцену в виде дуэта было бы совсем неразумно.

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