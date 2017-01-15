{ 15 января 2017 }

Уму Турман назвали психически больной алокголичкой

Рубрики: [Кино]  
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Бывший гражданский муж Умы Турман Арпад Бюссон обвинил ее в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, а также заявил, что актриса страдает серьезным психическим заболеванием. Эти обвинения прозвучали 13 января 2017 года на первом заседании по делу об опеке над их общей 4-летней дочерью Луной в Верховном суде Манхэттена. Арпад решил изменить уже имеющееся соглашение с Умой после перенесенной операции на легком, которая не позволяет ему путешествовать в Нью-Йорк из Лондона (и по налоговым причинам в США он может находиться не более 120 дней в году). Так что он еще и пожелал запретить актрисе брать с собой малышку на съемки в другие страны. Французский финансист заявил, что хочет больше времени проводить с ребенком: вместо семи десять дней в месяц плюс каникулы.

Кроме сообщений о давнем расстройстве психики, адвокат Бюссона Питер Бронштейн рассказал, что лекарства Ума мешает с алкоголем, что не может не отражаться на ее адекватности. Он также раскритиковал выбор Турман частного детского сада для Луны («где много грязных и растрепанных детей, маленькие классы и угнетающая атмосфера»).

Врач Сара Вайс подтвердила, что в детстве актрисе стали диагноз СДВГ и «неспособность к обучению в слабой форме», но никаких серьезных психиатрических диагнозов в ее карте нет. При этом Ума действительно принимает лекарства от депрессии, бессонницы и тревожности, но про ее эксперименты с алкоголем ей ничего не известно. Адвокаты Турман заявили, что Бюссон руководствуется своими интересами и удобствами, а не благом для дочери. В качестве примера они привели истории, когда Арпад забрал Луну в Лондон и оставил со своей бывшей женой Эль Макферсон, чтобы сходить на футбол. Или во время визита дочки к нему на Багамы улетел оттуда на концерт Rolling Stones на Кубу, оставив малышку с одним из своих сыновей-подростков. А иногда и просто отменял назначенные встречи с малышкой. При этом защитники с обеих сторон были единодушны во мнении, что договариваться родителям надо в суде и общаться с дочерью по отдельности: у них настолько плохие отношения, что совместное пребывание с Луной в одном помещении их обоих может плохо отразиться уже на ее психике. Вероятно, слушания по делу об опеке будет продолжаться в течение недели. Ранее суд отклонил просьбу Умы Турман сделать процесс закрытым для СМИ.

Арпад Бюссон и Ума Турман начали встречаться в 2007 году, финансист сделал актрисе предложение, но они так и не поженились (и даже на время расстались в 2009-м). В 2012 году родилась их дочь Луна, а два года спустя они окончательно разошлись. У Бюссона есть сыновья – 18-летний Флинн и 13-летний Андреа – от гражданского брака с Макферсон. Ума Турман также является матерью троих детей: старших 18-летнюю дочку Майю и 14-летнего сына Левона она родила в браке с Итаном Хоуком.

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