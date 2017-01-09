Пять слов, с помощью которых кремлевская пропаганда дурит простодушных людей.

- РОССИЯНЕ

Нет никаких россиян. Это несуществующая нация несуществующего – как историческое и культурное явление – “молодого государства РФ в границах 1991 года”.

Не надо верить в “россиян”. Если вы в них верите – вы подписываетесь под всеми этнотерриториальными экспериментами, которые устроили с Россией за последние сто лет большевики и ельцины.

А что есть?

Есть единый – по обе стороны беловежских границ – русский народ, который должен объединиться в единую политическую нацию, что даст примерно 90% населения России.

И есть другие национальные общины – в том числе и живущие с нами – с которыми у нас очень разные отношения, углубляться в подробности которых мы не будем по цензурным причинам.

Но Россия – это именно “русские и союзные им общины меньшинств”, а вовсе не “россияне РФ”.

- БРАТСКИЕ НАРОДЫ

Нет никаких братских народов. В политике, в территориальных и национальных взаимоотношениях никто никого не “любит” и не чтит никакое “родство”.

Больше того, если вы когда-то были империей (неважно, “хорошей” или “плохой”, “великой” или “кровавой”) и от вас отделились провинции, то сама идея независимости их государств, жажда обоснования этой независимости – уже диктует им борьбу с вами и представление о том, что вы их враги, и вы всегда им мешали и будете мешать (даже если в реальности они только и делают, что берут у вас деньги).

Поэтому Украина, Белоруссия, Казахстан, Прибалтика и любые другие соседние государства не могут быть “братскими” – это сознательная ложь, которая впаривается для того, чтобы вы кормили чужой суверенитет и чужие армии, которые завтра могут начать в вас стрелять.

Все эти государства могут быть только вынужденно нейтральными – или активно враждебными, состоящими у вас на финансировании – или уволенными с него, нахватавшимися ваших земель и ваших людей – или лишенными этих земель и людей принудительно.

Но никаких родственников, повторяю, в политике нет. Только дети лейтенанта Шмидта.

- НАЦИЗМ, ФАШИЗМ

Понесуху агитаторов про “нацизм в Киеве”, “фашизм на Украине” (или где-то еще) слушать невыносимо.

На Украине нет никакого фашизма-нацизма (кроме сувенирной символики для фан-клуба реконструкторов, но это неинтересно).

Фашизм-нацизм – это когда в двадцатом веке на основе биологических разделений между людьми (то есть разделений расовых или этнических) в некоторых странах строились большие мобилизационные государства, в которых эти биологические разделения превращались в легальную юстицию и причину репрессий.

Разумеется, никто никого на Украине ни за какие биологические особенности никуда не сажает и в правах не поражает.

Украинская элита – такая же мультиэтническая, как и РФ-овская, буквально одни и те же люди из одного КПСС и ВЛКСМ, а происхождение человека нигде, кроме каких-нибудь западэнских деревень, никого не волнует.

Но при этом на Украине, конечно же, существует жесткий политический национализм, подражающий польскому или хорватскому, врагом которого, конечно же, являются Россия и русские (опять же, в политическом смысле).

То есть вопрос “фашизма” или “нацизма”, о котором годами орет нам телевизор, – это целиком и полностью вопрос самоопределения. Куда и “в кого” вы запишетесь – тем вас и будут считать, что там, что здесь.

Для 1930-х годов это, естественно, ситуация немыслимая.

Ну и очевидный вывод: не надо врать про чужой политический национализм, придумывая на ходу мифических гитлеров.

Надо строить свой собственный.

- БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Нет – и не может быть – борьбы с терроризмом в двадцать первом веке.

Это с Борисом Савинковым, Ясиром Арафатом или Ульрикой Майнхоф можно было “бороться”, потому что у них были подпольные политические организации, которые относительно рациональными (хотя и безнравственными) способами пытались добиться более-менее рациональных целей – как правило, создания новых независимых государств или “прогрессивных” изменений в старых государствах.

Теперь вместо всего этого есть просто демография и миграция – примерно как в пятом веке нашей эры в Римской империи.

Огромное количество детей и молодежи в третьем мире, которым нечего делать и не на что по-человечески жить, – едут в первый мир, и некоторая их часть – хаотично и непредсказуемо, глотая глобальную пропаганду, – становятся фанатиками-самоубийцами.

И можно придумывать барьеры для миграции, а можно, наоборот, придумывать более выгодные варианты жизни в третьем мире, – но бомбардировки сараев и тачанок в сирийской или иракской пустыне не имеют к этой проблеме ни малейшего отношения, – и могут только забрать у вас деньги и жизнь, но никак не помогут против терроризма.

- СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Даже если плюнуть на бесконечные споры об истории и согласиться с тем, что Советский Союз был самым прекрасным, самым великим и самым справедливым государством в истории – это никак не отменит того факта, что он мертв.

Никакого социализма, никакого советского человека и никакой “империи справедливости” или что еще скажут об этом ее жрецы Прилепин, Вассерман и Кургинян, – уже давно нету.

А есть – очень жадное, абсолютно рыночное и управляемое миллионерами и миллиардерами государство-корпорация, которая показывает в телевизоре подшефному народу умильные картинки советской ностальгии.

Делается это с очень простой манипулятивной целью.

Нужно воспроизводить в сознании людей три психологических сценария, которые некогда “запустил” СССР, но используются они теперь другой властью и с другими целями.

Это “хитрый план”, “дружба народов” и “нюхай портянку”.

То есть безоговорочная лояльность начальству, терпимость к миграции и мульти-культи и оправдание бедной и бесправной жизни.

И если мы, как было сказано выше, соглашаемся с тем, что СССР был лучшим Диснейлэндом на свете, – то можно предположить, что эти три истории когда-то давно были нужны для того, чтобы действительно строить промышленность, побеждать в войнах, конкурировать с капиталистическими державами и создавать работающий плавильный котел. Пусть даже так.

Но теперь – все это в чистом виде фантом, обман, поддерживающий психологическую иллюзию жизни в прежней стране, лояльности прежним властям, работы погибшего плавильного котла и необходимости давно бессмысленной бедности и бесправия.

СССР мертв.

Не покупайте продукты с просроченной годностью.