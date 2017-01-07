«Отжиг»: Первый сезон

Все мы любим База Лурмана за его безвозмездную страсть к роскоши и лоску в кадре. Всё, к чему он прикасается, подобно греческому царю Мидасу, превращается в золото. Лурман любит шагать на широкую ногу, поэтому даже первый в его карьере телепроект моментально стал одним из самых дорогих в истории телевидения и потокового интернет-вещания с бюджетом около 120 миллионов долларов. У этого австралийца шикарно показаны и упоительные, безостановочные вечеринки на Лонг-Айленде эпохи джаза, и бескрайние дикие просторы его родины, а теперь и замызганные, погрязшие в нищете и бесчинствах районы Бронкса конца 70-х.

Производство «Отжига» действительно было трудным и затратным, и, пожалуй, только лояльный Нетфликс согласился бы на такую авантюру. Им даже пришлось пойти вразрез со своей традицией – выкладывать все серии сезона в один день. «Отжиг» был разделён на две половины, первая из которых вышла этим летом, а вторая перенесена на неопределённый срок в году уже 2017-м. Первая полуторачасовая серия поставлена самим Лурманом, который в 2016 встал в один ряд с Джонатаном Ноланом, срежиссировавшим последний эпизод «Мира Дикого запада», и с Мартином Скорсезе, который поставил первый эпизод «Винила». Именно с последним и напрашиваются постоянные сравнения «Отжига». Но если детище Скорсезе и Джаггера в большей степени рассказывало о рок-индустрии, лишь в конце открыв зрителям диско, то проект Лурмана целиком и полностью посвящён хип-хопу и тому же диско, эволюционировавшему из церковного госпела.

История у сериала достаточно простая и излишне романтичная, юный парень по имени Иезекииль, пытающийся завоевать сердце красавицы Милены, а заодно и создать себе с коллективом имя на дико популярных подпольных рэп-батлах, а так же сама красавица с ангельским голосом, которая хочет пробиться в шоу-бизнес, но жизнь ей в этом не спешит на помощь. Иезекиилю помогает местная легенда хип-хопа, мастер граффити – Шаолинь, персонаж, скорее являющийся данью уважения кинообразам Брюса Ли. Он носит исключительно красные и самые модные по тому времени шмотки, гоняет на красном кабриолете и умеет делать сальто назад с места. Он мечтает стать профессиональным диджеем, и надеется на то, что ему в этом поможет амбициозная шпана, негласным лидером которой и является Иезекииль. Им приходится противостоять не только местным хип-хоп коллективам, но и всему образу жизни в Бронксе – воюющим бандам, гангстерам, продажным политикам и торговцам наркотиками.

Бюджет сериала начинает проявляться уже в самом начале, где название очередной серии нам показывают не просто надписью на экране, а масштабным цветастым граффити, по-настоящему нарисованным на вагоне поезда или городской стене. Ещё одним интересным нововведением стало вступление в каждой последующей серии, где вместо «ранее в сериале» мы слушаем броский речитатив, в котором слова тут же рифмуются с небольшими видео-вставками предшествующих событий. Никто раньше до этого ещё не додумывался. По жанру «Отжиг» является ещё и мюзиклом, ведь частенько историю нам перекладывают на язык хип-хопа. Поэтому музыка в этом сериале – часть не просто важная, а связующая. Но кроме специально подобранного саундтрека, оригинальные композиции или специально замиксованные треки здесь звучат также очень сильно и запоминаются. Да, музыка тут, пожалуй, не менее шикарна, чем картинка.

«Отжиг» всё же уступает «Винилу» по сюжету и ярким персонажам, но у проекта Лурмана есть одно преимущество, которое позволит сериалу жить дольше проекта Скорсезе – социальный подтекст. С самых первых серий темы безработицы и нищеты не покидают первый план, то и дело всплывают сцены криминальной жизни Бронкса, от мелких разборок до поджогов целых домов. «Отжиг» затрагивает системы образования и социального обеспечения, бюрократию и приверженность к семейным традициям. Хоть сама история, протекающая в первых шести сериях сезона, не особо увлекает, освещение интересных и значимых тем, сильное музыкальное сопровождение, а также сочная картинка в лучших традициях База Лурмана уже сейчас становятся залогом успеха столь амбициозного и дорогого проекта.