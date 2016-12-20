Политические энтузиасты любого толка обычно невежественны и глупы. Им вбрасывают ложный дискурс – и они грызут его как собака кость.

Вот скормили “патриотам” 40 лет назад историю про академика Сахарова – предателя и мерзавца и они до сих пор с аппетитом жуют ее, и детей своих приучили к этому лакомству.

И не приходит на ум слабоумным идиотам, что Андрей Сахаров – великий русский учёный, отец термоядерной бомбы, что до сих пор родимая охраняет нас, трижды Герой Социалистического Труда.

И вы этого русского титана, одного из тех атлантов, на плечах которых мы стоим, ковыряя в носу, предаёте уже 40 лет, позволяя использовать его имя врагам нашей Родины, шельмуете его память и плюёте на его могилу, для которой даже места на Новодевичьем кладбище не нашлось.