3D-очки. Розыгрыш. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводит специальный конкурс для всех фанатов саги Звёздных войн. Несколько счастливчиков, которые будут среди первых, кто верно ответит (ответы оставляйте в комментариях. Они не публикуются) на вопросы викторины – смогут выиграть 3D-очки из специальной лимитированной коллекции, которую компания RealD выпустила к релизу нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Итоги будут подведены 30 декабря.
Новая стилизованная серия очков продолжает традицию компании по выпуску лимитированных коллекций к выходу самых ярких полнометражных и анимационных фильмов. В дизайне легко узнать знаменитых персонажей – Имперского штурмовика, Солдата смерти и Пилота-повстанца.
«Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» – первый самостоятельный фильм, посвященный отдельным героям и событиям легендарной космической саги. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
3D-очки RealD подходят для просмотра фильмов в 3D с использованием технологии круговой поляризации света. Эта технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы.
ВОПРОСЫ:
1. Какая актриса исполнила роль главной героини Джин Эрос в фильме?
- Фелисити Джонс
- Дейзи Ридли
- Натали Портман
2. Как звучит российский слоган фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»?
- «У каждой саги есть начало»
- «Мятеж с надеждой в сердце»
- «Сага окончена»
3. Кто стал режиссером нового фильма?
- Гарет Эдвардс
- Джей Джей Абрамс
- Джордж Лукас
4. Какой композитор написал музыку к новому фильму?
- Джон Уильямс
- Джерри Голдсмит
- Майкл Джаккино
5. Какую роль исполнил в фильме Макс Миккельсен?
- Гален Эрсо
- Имперский штурмовик
- K-2SCO
6. Какой актер исполнил в фильме роль персонажа по имени Со Геррера?
- Сэмюэл Л. Джексон
- Дензел Вашингтон
- Форест Уитакер
7. Какой актер в новом фильме в очередной раз в своей профессиональной карьере озвучил в фильме Дарта Вейдера?
- Джеймс Эрл Джонс
- Луи Ферриньо
- Патрик Стюарт
8. Какой актер исполнил роль персонажа по имени Бейл Органа?
- Майкл С. Холл
- Джимми Смитс
- Риз Ахмед
9. Какую роль исполнил в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Диего Луна?
- Орсон Коренник
- Капитан Кассиан Андор
- Бодхи Рук
10. Технология RealD 3D для кинотеатров построена на принципе круговой поляризации света. С какой скоростью меняются картинки для правого и левого глаза на киноэкране в зале с RealD 3D?
- 144 кадра в секунду или 72 кадра для каждого глаза
- 50 кадров в секунду или 25 кадров для каждого глаза
- 48 кадров в секунду или 24 кадра для каждого глаза
Изгой-один: Звёздные войны. Истории (Rogue One: A Star Wars Story)
Год: 2016
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Страна: США
Режиссер: Гарет Эдвардс
Сценарий: Крис Вайц, Тони Гилрой, Джон Нолл
Продюсер: Саймон Эмануэл, Кири Зупер, Финнур Йоханнссон
Оператор: Грег Фрэйзер
Композитор: Майкл Джаккино
Художник: Даг Чианг, Нил Ламонт, Алекс Бейли
Монтаж: Джон Гилрой, Колин Гуди, Джэбез Олссен
В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен, Цзян Вэнь, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Джимми Смитс
Бюджет: $200 000 000
Мировая премьера: 10 декабря 2016
Премьера в РФ: 15 декабря 2016, «WDSSPR» 3D
Продолжительность: 133 мин. / 02:13