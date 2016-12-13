3D-очки. Розыгрыш. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводит специальный конкурс для всех фанатов саги Звёздных войн. Несколько счастливчиков, которые будут среди первых, кто верно ответит (ответы оставляйте в комментариях. Они не публикуются) на вопросы викторины – смогут выиграть 3D-очки из специальной лимитированной коллекции, которую компания RealD выпустила к релизу нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Итоги будут подведены 30 декабря.

Новая стилизованная серия очков продолжает традицию компании по выпуску лимитированных коллекций к выходу самых ярких полнометражных и анимационных фильмов. В дизайне легко узнать знаменитых персонажей – Имперского штурмовика, Солдата смерти и Пилота-повстанца.

«Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» – первый самостоятельный фильм, посвященный отдельным героям и событиям легендарной космической саги. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

3D-очки RealD подходят для просмотра фильмов в 3D с использованием технологии круговой поляризации света. Эта технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы.

ВОПРОСЫ:

1. Какая актриса исполнила роль главной героини Джин Эрос в фильме?

Фелисити Джонс

Дейзи Ридли

Натали Портман

2. Как звучит российский слоган фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»?

«У каждой саги есть начало»

«Мятеж с надеждой в сердце»

«Сага окончена»

3. Кто стал режиссером нового фильма?

Гарет Эдвардс

Эдвардс Джей Джей Абрамс

Джордж Лукас

4. Какой композитор написал музыку к новому фильму?

Джон Уильямс

Джерри Голдсмит

Майкл Джаккино

5. Какую роль исполнил в фильме Макс Миккельсен?

Гален Эрсо

Эрсо Имперский штурмовик

K-2SCO

6. Какой актер исполнил в фильме роль персонажа по имени Со Геррера?

Сэмюэл Л. Джексон

Дензел Вашингтон

Форест Уитакер

7. Какой актер в новом фильме в очередной раз в своей профессиональной карьере озвучил в фильме Дарта Вейдера?

Джеймс Эрл Джонс

Эрл Джонс Луи Ферриньо

Патрик Стюарт

8. Какой актер исполнил роль персонажа по имени Бейл Органа?

Майкл С. Холл

Джимми Смитс

Смитс Риз Ахмед

9. Какую роль исполнил в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Диего Луна?

Орсон Коренник

Капитан Кассиан Андор

Бодхи Рук

10. Технология RealD 3D для кинотеатров построена на принципе круговой поляризации света. С какой скоростью меняются картинки для правого и левого глаза на киноэкране в зале с RealD 3D?

144 кадра в секунду или 72 кадра для каждого глаза

50 кадров в секунду или 25 кадров для каждого глаза

48 кадров в секунду или 24 кадра для каждого глаза