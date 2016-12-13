{ 13 декабря 2016 }

3D-очки. Розыгрыш. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Рубрики: [Викторина]  [Кино]  
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Изгой один

Ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводит специальный конкурс для всех фанатов саги Звёздных войн. Несколько счастливчиков, которые будут среди первых, кто верно ответит (ответы оставляйте в комментариях. Они не публикуются) на вопросы викторины – смогут выиграть 3D-очки из специальной лимитированной коллекции, которую компания RealD выпустила к релизу нового фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Итоги будут подведены 30 декабря.

Новая стилизованная серия очков продолжает традицию компании по выпуску лимитированных коллекций к выходу самых ярких полнометражных и анимационных фильмов. В дизайне легко узнать знаменитых персонажей – Имперского штурмовика, Солдата смерти и Пилота-повстанца. 

«Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» – первый самостоятельный фильм, посвященный отдельным героям и событиям легендарной космической саги. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

3D-очки RealD подходят для просмотра фильмов в 3D с использованием технологии круговой поляризации света. Эта технология позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. 

RealD

ВОПРОСЫ:

1. Какая актриса исполнила роль главной героини Джин Эрос в фильме?

  • Фелисити Джонс
  • Дейзи Ридли
  • Натали Портман

2. Как звучит российский слоган фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»?

  • «У каждой саги есть начало»
  • «Мятеж с надеждой в сердце»
  • «Сага окончена»

3. Кто стал режиссером нового фильма?

  • Гарет Эдвардс
  • Джей Джей Абрамс
  • Джордж Лукас

4. Какой композитор написал музыку к новому фильму?

  • Джон Уильямс
  • Джерри Голдсмит
  • Майкл Джаккино

5. Какую роль исполнил в фильме Макс Миккельсен?

  • Гален Эрсо
  • Имперский штурмовик
  • K-2SCO

6. Какой актер исполнил в фильме роль персонажа по имени Со Геррера?

  • Сэмюэл Л. Джексон
  • Дензел Вашингтон
  • Форест Уитакер

7. Какой актер в новом фильме в очередной раз в своей профессиональной карьере озвучил в фильме Дарта Вейдера?

  • Джеймс Эрл Джонс
  • Луи Ферриньо
  • Патрик Стюарт

8. Какой актер исполнил роль персонажа по имени Бейл Органа?

  • Майкл С. Холл
  • Джимми Смитс
  • Риз Ахмед

9. Какую роль исполнил в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Диего Луна?

  • Орсон Коренник
  • Капитан Кассиан Андор
  • Бодхи Рук

10. Технология RealD 3D для кинотеатров построена на принципе круговой поляризации света. С какой скоростью меняются картинки для правого и левого глаза на киноэкране в зале с RealD 3D?

  • 144 кадра в секунду или 72 кадра для каждого глаза
  • 50 кадров в секунду или 25 кадров для каждого глаза
  • 48 кадров в секунду или 24 кадра для каждого глаза

 

Изгой-один: Звёздные войны. Истории (Rogue One: A Star Wars Story)

Изгой один Постер

Год: 2016

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Гарет Эдвардс

Сценарий: Крис Вайц, Тони Гилрой, Джон Нолл

Продюсер: Саймон Эмануэл, Кири Зупер, Финнур Йоханнссон

Оператор: Грег Фрэйзер

Композитор: Майкл Джаккино

Художник: Даг Чианг, Нил Ламонт, Алекс Бейли

Монтаж: Джон Гилрой, Колин Гуди, Джэбез Олссен

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен, Цзян Вэнь, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Джимми Смитс

Бюджет: $200 000 000

Мировая премьера: 10 декабря 2016

Премьера в РФ: 15 декабря 2016, «WDSSPR» 3D

Продолжительность: 133 мин. / 02:13

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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