{ 8 декабря 2016 }

Русский протест

Рубрики: [Фейсбук]  

Вы просто забыли, как выглядит русский протест.
Он совсем не смешной. Он – страшный. Он – опасный.
У русского протеста лицо неприятное, злое, перекошенное яростью. Он плохо одет, ничего не знает про европейские ценности и никогда не был заграницей.
Русский протест обещает пожары и погромы. Он всегда готов устроить войну дворцам. Он без колебаний сожжет Кремль, а если придется – то и всю Москву с ее нарядными предместьями.
Его не удержишь в аккуратных палатках на Крещатике. Ему не продашь волонтерскую тухлятину под видом революции, его не купишь за депутатские мандаты.
Русский протест, как лесной пожар расползется по городам и поселкам, оставляя за собой руины особняков и растерзаные трупы в дорогих шубах.
Этот Русский Майдан расстреляли из танков в 1993 году.

Сергей Ключенков


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