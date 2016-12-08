Русский протест

В последние дни у меня в голове постоянно крутится афоризм Сергея Довлатова: «Я долго думал, как можно сформулировать мою национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии». Так вот я тоже русский по профессии и интересы России [Читать...]

Если вас задолбал текущий бачок в туалете, но в конце концов пришел сантехник, который отремонтировал его, то, оказывается, ничто больше не подпитывает ваши протестные настроения и не вызывает возмущение несовершенством мира.