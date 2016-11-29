Еврейский вопрос окончательно съехал на периферию русской общественной жизни. Ни Мария Захарова не смогла разжечь погромного срача, ни Навка со своей звездой шерифа. Гляжу, как пожилые эмигранты переодически пытаются рассказать юным читателям о проклятом советском “пятом пункте”, но их энтузиазм тонет в вате равнодушия. Дети слушают эти рассказы примерно с таким же интересом, как репризы К. Райкина – не понятно и не смешно. Солженицынские “200 лет вместе” пылятся в букинистических магазинах рядом собраниями сочинений В.Кочетова и М.Дрюона. “Тесак” после отсидки снова борется с педофилами. Даже Е. Просвирнин целиком сосредоточен на борьбе с азиатами и кавказцами и игнорирует Израиль даже как географический факт. Мне кажется, для некоторых граждан это просто невыносимо…