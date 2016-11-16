{ 16 ноября 2016 }

«Человек – швейцарский нож»: Поучительный абсурд

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Человек швейцарский нож

«Человек – швейцарский нож» – первая полнометражная работа дуэта тезок-режиссёров (Дэна Квана и Дэниэл Шайнерта), ранее совместно трудившихся над несколькими сериалами («Дэцкая больница», «Спецназ: Сан-Диего») и короткометражками («The Pound Hole», «Interesting Ball», «Possibilia»). Фильм увидел свет летом 2016 года и получил множество положительных отзывов от критиков. Сюжет «Человека – швейцарского ножа» повествует о молодом парне – Хэнке (Пол Дано), – по непонятным причинам оказавшемся на необитаемом острове с разряжающимся мобильным телефоном без сигнала. Когда Хэнк собирается покончить жизнь самоубийством, к берегу прибивает труп незнакомца по имени Мэнни (Дэниэл Рэдклифф), благодаря которому и развивается дальнейшее повествование.

Поначалу фильм производит впечатления некоей издёвки над зрителем с шутками про пердеж, дерьмо и мастурбацию, но чем дальше развиваются отношения главных героев, тем серьёзнее становятся темы, которые они поднимают, открывая вопросы о неправильном подходе к воспитанию детей и чувстве одиночества даже при существовании в семье. Хэнк не просто учит Мэнни непонятным тому терминам, он сам заново переживает и осознаёт их, пытаясь взглянуть на них под новым углом. Фэнтезийная сторона картины не переполнена спецэффектами и вообще, вероятно, стоит под вопросом, так как личность Мэнни вполне логично можно воспринимать, как выдуманного персонажа в мозгу Хэнка, по примерам небезызвестных «Мистера Робота», «Бойцовского Клуба» Дэвида Финчера и «Игр разума» Рона Ховарда. Очевидно, что упор в фильме сделан на чувственность, нежели чем на визуальные приёмы, и это работает особенно хорошо в век высокоразвитых технологий, способных на создание столь ярких образов, что, порой, они затмевают истинный, человеческий, смысл киносюжета.

«Человека» определённо нельзя отнести к жанру мюзикла, однако музыка, в частности пение главных героев, являются важной деталью повествования, мастерски придуманная композиторами Энди Халлом и Робертом Макдауэллом. Большая часть композиций, использованных в фильме, исполнены а капелла при участии также самих ведущих актёров – Дано и Рэдклиффа. Песни одновременно выражают контрастные стороны внутреннего состояния Хэнка – детскую наивность, неуверенность и социальное одиночество. Похожим образом воспринимаются и игры-инсценировки с декорациями из подручных средств и бесконечным воображением Хэнка, способным оживить всё вокруг.

Разумеется, не последнюю роль в данном кино играет романтическая линия, связанная с девушкой из автобуса в жёлтом платье – Сарой (Мэри Элизабет Уинстэд), – фотография которой стоит на заставке телефона Хэнка и впоследствии заинтересовывает его нового друга Мэнни. Имитация несложившихся отношений Сары и Хэнка в исполнении героев, заточённых на острове, сближает последних, стирая границы дружбы и реальности. 

Картина получилась по-настоящему смешной, но одновременно грустной и глубокой, пропитанной одиночеством, потерянностью и разговорами о различных социальных нормах, в которых каждый зритель найдёт что-то, относящееся непосредственно к его собственному жизненному опыту. Хороший фильм тот, что оставляет после себя вопросы, на которые хочется найти ответы, и «Человек – швейцарский нож» именно такой. 

Человек – швейцарский нож (Swiss Army Man)

«Человек – швейцарский нож» Постер

Год: 2016

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия, приключения

Страна: США

Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Сценарий: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Продюсер: Миранда Бэйли, Лоуренс Ингли, Лорен Манн

Оператор: Ларкин Сайпл

Композитор: Энди Халл, Роберт Макдауэлл

Художник: Джейсон Кисвардей, Дэвид Дуарте, Стефани Льюис

В ролях: Пол Дано, Дэниэл Рэдклифф, Мэри Элизабет Уинстэд, Антония Риберо, Тимоти Йолих, Ричард Гросс, Марика Кастил, Энди Халл, Аарон Маршалл, Шейн Каррут

Бюджет: $3 000 000

Мировая премьера: 22 января 2016

Премьера в РФ: 30 июня 2016, «Вольга»

Продолжительность: 97 мин. / 01:37

Анна Ковера

Студентка СПБГУ. Путешествует, фотографирует, мечтает.

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