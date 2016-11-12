Всероссийский психоз в связи с избранием Трампа президентом, мне кажется попыткой немного пожить чужой интересной жизнью. В ней – перемены, и новые рабочие места, и конец военных интервенций, и мечта о великом будущем для “страны и миллионов ее [Читать...]

Эйфория в связи с победой Трампа чрезмерна и количество ваших немыслимых хотелок зашкаливает. Я лично буду доволен президентством Трампа, если при его правлении коллективный мустафа лещенко будет навсегда снят с грантового довольствия и официальный Киев принудят к полному [Читать...]