{ 22 октября 2016 }

Муму

Рубрики: [Фейсбук]  

“Ее звали Муму”.
Страшное кино В.Мирзоева о жизни упырей в безвоздушном пространстве.
Единственный персонаж , которого жалко – Муму.
Хотя она тоже тварь.
Замечательно уморителен и противен эпизод с очень узнаваемым политическим вьюношей Яшиным.
Прелестна Елена Коренева.
Нахим Шифрин вкусно и наотмашь сыграл про прототипа своего героя оппо-литератора то, что из-за врожденной интеллигентности не позволяет себе сказать о нем в фейсбуке.
Очень точна на протяжении всего фильма исполнительница роли главной героини.
Тем, кто в депре, этот фильм лучше не смотреть.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. САТИРИК И МУМУ

    2. САТИРИК И МУМУ

    Писатель-сатирик Виктор Шендерович провел сравнение между Олимпиадой в Сочи и Олимпиадой в Берлине в 1936 году. Упомянув фигуристку Юлию Липницкую, он напомнил о первом немецком чемпионе в легкой атлетике, Хансе Вельке, победам которого радовались в нацистской Германии. «Что-то, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿