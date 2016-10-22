“Ее звали Муму”.
Страшное кино В.Мирзоева о жизни упырей в безвоздушном пространстве.
Единственный персонаж , которого жалко – Муму.
Хотя она тоже тварь.
Замечательно уморителен и противен эпизод с очень узнаваемым политическим вьюношей Яшиным.
Прелестна Елена Коренева.
Нахим Шифрин вкусно и наотмашь сыграл про прототипа своего героя оппо-литератора то, что из-за врожденной интеллигентности не позволяет себе сказать о нем в фейсбуке.
Очень точна на протяжении всего фильма исполнительница роли главной героини.
Тем, кто в депре, этот фильм лучше не смотреть.
Муму
“Ее звали Муму”.
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