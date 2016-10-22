“Ее звали Муму”.

Страшное кино В.Мирзоева о жизни упырей в безвоздушном пространстве.

Единственный персонаж , которого жалко – Муму.

Хотя она тоже тварь.

Замечательно уморителен и противен эпизод с очень узнаваемым политическим вьюношей Яшиным.

Прелестна Елена Коренева.

Нахим Шифрин вкусно и наотмашь сыграл про прототипа своего героя оппо-литератора то, что из-за врожденной интеллигентности не позволяет себе сказать о нем в фейсбуке.

Очень точна на протяжении всего фильма исполнительница роли главной героини.

Тем, кто в депре, этот фильм лучше не смотреть.